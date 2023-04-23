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Коттеджи с видом на море в периферийная единица Ханья, Греция

Ханья
32
Platanias Municipality
10
Агиа Марина
2
Суда
2
Георгиополис
1
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24 объекта найдено
Коттедж 3 спальни в Каливе, Греция
Коттедж 3 спальни
Каливе, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат 203 м² Количество этажей 3
€ 530,000
Загородный трехэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
Коттедж 3 спальни в Каливе, Греция
Коттедж 3 спальни
Каливе, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат 198 м² Количество этажей 3
€ 485,000
Загородный двухэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
Коттедж 2 спальни в Каливе, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м² Количество этажей 2
€ 365,000
Загородный двухэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
Коттедж 2 спальни в Каливе, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м² Количество этажей 1
€ 310,000
Загородный коттедж с бассейном с видом на море На территории участка общей площадью 2.468…
Коттедж 2 спальни в Каливе, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м² Количество этажей 1
€ 310,000
Загородный коттедж с бассейном с видом на море На территории участка общей площадью 2.468…
Коттедж 2 спальни в Каливе, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 113 м² Количество этажей 2
€ 365,000
Загородный двухэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
Коттедж 2 спальни в Каливе, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м² Количество этажей 1
€ 420,000
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
Коттедж 2 спальни в Каливе, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 104 м² Количество этажей 1
€ 385,000
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
Коттедж 2 спальни в Каливе, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 103 м² Количество этажей 1
€ 380,000
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
Коттедж 3 спальни в Суда, Греция
Коттедж 3 спальни
Суда, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 153 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
Коттедж 5 спален в Тавронитис, Греция
Коттедж 5 спален
Тавронитис, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 760,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
Коттедж 5 спален в Ханья, Греция
Коттедж 5 спален
Ханья, Греция
6 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 970,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 1 комната в Тавронитис, Греция
Коттедж 1 комната
Тавронитис, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 360,000
Продается здание общей площадью 396 кв.м в туристическом поселке региона Ханья. Здание состо…
Коттедж 2 спальни в Marathokefala, Греция
Коттедж 2 спальни
Marathokefala, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 367,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
Коттедж 4 спальни в Ханья, Греция
Коттедж 4 спальни
Ханья, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 4 спальных …
Коттедж 3 спальни в Potistiria, Греция
Коттедж 3 спальни
Potistiria, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
Коттедж 1 комната в Potistiria, Греция
Коттедж 1 комната
Potistiria, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается коттедж, общей площадью 420 кв.м. , с прилегающей территрорией 150 кв. м. и дополн…
Коттедж 7 спален в Нерокурос, Греция
Коттедж 7 спален
Нерокурос, Греция
10 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 700,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 510 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
Коттедж 4 спальни в Ханья, Греция
Коттедж 4 спальни
Ханья, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 с…
Коттедж 3 спальни в Kontomari, Греция
Коттедж 3 спальни
Kontomari, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 405,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 317 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 1 комната в koumpeles, Греция
Коттедж 1 комната
koumpeles, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 197,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Из око…
Коттедж 4 спальни в Stavros, Греция
Коттедж 4 спальни
Stavros, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 485,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 215 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
Коттедж 2 комнаты в Maleme, Греция
Коттедж 2 комнаты
Maleme, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается коттедж 300 кв.м. состоящий из двух независимых квартир и мансардным этажом. Котте…
Коттедж 3 спальни в Георгиополис, Греция
Коттедж 3 спальни
Георгиополис, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…

Параметры недвижимости в периферийная единица Ханья, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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