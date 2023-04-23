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Realting.com
Греция
Крит
периферия Крит
Коттеджи
Коттеджи с видом на горы в периферийная единица Ханья, Греция
Ханья
32
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37 объектов найдено
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Коттедж 3 спальни
Каливе, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
203 м²
Количество этажей 3
€ 530,000
Загородный трехэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
Коттедж 3 спальни
Каливе, Греция
8 Количество комнат
3 ванных комнат
198 м²
Количество этажей 3
€ 485,000
Загородный двухэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
112 м²
Количество этажей 2
€ 365,000
Загородный двухэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
92 м²
Количество этажей 1
€ 310,000
Загородный коттедж с бассейном с видом на море На территории участка общей площадью 2.468…
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
115 м²
Количество этажей 1
€ 420,000
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
104 м²
Количество этажей 1
€ 385,000
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
103 м²
Количество этажей 1
€ 380,000
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
Коттедж 6 комнат
Chordaki, Греция
6 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 75,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на го…
Коттедж 2 комнаты
Ханья, Греция
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
Коттедж 4 комнаты
Винодельня Manousakis Winary, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Из ок…
Коттедж 2 спальни
Фурнес, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 290,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 192 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 1 комната
Patellari, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 45,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 178 кв.м на острове Крит. Первый этаж сос…
Коттедж 3 комнаты
Kyparissos, Греция
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 230 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на го…
Коттедж 5 спален
Drapanos, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 280,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
Коттедж 1 спальня
Кефалас, Греция
2 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 125,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из одной спал…
Коттедж 3 спальни
Varipetro, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 290,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 185 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 6 спален
Стерне, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 268 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 7 спален
Vrises, Греция
10 Количество комнат
7 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
Коттедж 4 спальни
Ханья, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
Коттедж 1 комната
Тавронитис, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 360,000
Продается здание общей площадью 396 кв.м в туристическом поселке региона Ханья. Здание состо…
Коттедж 2 спальни
Marathokefala, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 367,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
Коттедж 4 спальни
Ханья, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 4 спальных …
Коттедж 2 спальни
Koufos, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 370,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных…
Коттедж 3 спальни
Potistiria, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
Коттедж 1 комната
Potistiria, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 700,000
Продается коттедж, общей площадью 420 кв.м. , с прилегающей территрорией 150 кв. м. и дополн…
Коттедж 7 спален
Нерокурос, Греция
10 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 700,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 510 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
Коттедж 1 комната
Pemonia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 120,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолеп…
Коттедж 4 спальни
Ханья, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 с…
Коттедж 1 комната
Pazinos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается одноэтажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. гараж. Общая площадь дома 8…
Коттедж 2 спальни
Ханья, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 293,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит …
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