Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Крит
  4. периферия Крит
  5. Коттеджи

Коттеджи в периферийная единица Ханья, Греция

Ханья
32
Platanias Municipality
10
Агиа Марина
2
Суда
2
Георгиополис
1
Коттедж В архив
Очистить
57 объектов найдено
Коттедж 3 спальни в Каливе, Греция
Коттедж 3 спальни
Каливе, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат 203 м² Количество этажей 3
€ 530,000
Загородный трехэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
Коттедж 3 спальни в Каливе, Греция
Коттедж 3 спальни
Каливе, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат 198 м² Количество этажей 3
€ 485,000
Загородный двухэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
Коттедж 2 спальни в Каливе, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м² Количество этажей 2
€ 365,000
Загородный двухэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
Коттедж 2 спальни в Каливе, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м² Количество этажей 1
€ 310,000
Загородный коттедж с бассейном с видом на море На территории участка общей площадью 2.468…
Коттедж 2 спальни в Каливе, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м² Количество этажей 1
€ 310,000
Загородный коттедж с бассейном с видом на море На территории участка общей площадью 2.468…
Коттедж 2 спальни в Каливе, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 113 м² Количество этажей 2
€ 365,000
Загородный двухэтажный дом с бассейном с видом на море На территории участка общей площад…
Коттедж 2 спальни в Каливе, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м² Количество этажей 1
€ 420,000
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
Коттедж 2 спальни в Каливе, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 104 м² Количество этажей 1
€ 385,000
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
Коттедж 2 спальни в Каливе, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 103 м² Количество этажей 1
€ 370,000
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
Коттедж 2 спальни в Каливе, Греция
Коттедж 2 спальни
Каливе, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 103 м² Количество этажей 1
€ 380,000
На территории участка общей площадью 2.468 кв.м. (24 сотки) построено 10 домов. Из них 6 одн…
Коттедж 6 комнат в Chordaki, Греция
Коттедж 6 комнат
Chordaki, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 2
€ 75,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на го…
Коттедж 2 комнаты в Ханья, Греция
Коттедж 2 комнаты
Ханья, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
Коттедж 4 комнаты в Винодельня Manousakis Winary, Греция
Коттедж 4 комнаты
Винодельня Manousakis Winary, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Из ок…
Коттедж 2 спальни в Фурнес, Греция
Коттедж 2 спальни
Фурнес, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 192 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 3 спальни в Суда, Греция
Коттедж 3 спальни
Суда, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 153 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
Коттедж 1 комната в Patellari, Греция
Коттедж 1 комната
Patellari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 45,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 178 кв.м на острове Крит. Первый этаж сос…
Коттедж 3 комнаты в Kyparissos, Греция
Коттедж 3 комнаты
Kyparissos, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 230 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на го…
Коттедж 3 спальни в Ханья, Греция
Коттедж 3 спальни
Ханья, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажный коттедж площадью 145 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из гос…
Коттедж 5 спален в Drapanos, Греция
Коттедж 5 спален
Drapanos, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 280,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
Коттедж 1 спальня в Кефалас, Греция
Коттедж 1 спальня
Кефалас, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 125,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из одной спал…
Коттедж 5 спален в Тавронитис, Греция
Коттедж 5 спален
Тавронитис, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 760,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
Коттедж 3 спальни в Varipetro, Греция
Коттедж 3 спальни
Varipetro, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 185 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 5 спален в Ханья, Греция
Коттедж 5 спален
Ханья, Греция
6 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 970,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 4 спальни в koumpeles, Греция
Коттедж 4 спальни
koumpeles, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 111 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 3 спальни в Pithari, Греция
Коттедж 3 спальни
Pithari, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 375,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 152 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
Коттедж 6 спален в koumpeles, Греция
Коттедж 6 спален
koumpeles, Греция
9 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 с…
Коттедж 6 спален в Стерне, Греция
Коттедж 6 спален
Стерне, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 268 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 3 спальни в Kampani, Греция
Коттедж 3 спальни
Kampani, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 168 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
Коттедж 7 спален в Vrises, Греция
Коттедж 7 спален
Vrises, Греция
10 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
Коттедж 4 спальни в Ханья, Греция
Коттедж 4 спальни
Ханья, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…

Параметры недвижимости в периферийная единица Ханья, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти