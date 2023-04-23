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Realting.com
Греция
Крит
периферия Крит
Квартиры
Квартиры с видом на море в периферийная единица Ханья, Греция
Ханья
26
Platanias Municipality
2
Kissamos Municipality
1
Агиа Марина
1
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1
Суда
1
Квартира
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14 объектов найдено
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Квартира 4 комнаты
Agia, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 375,000
Продаются 2 квартиры и 1 студия. На первом этаже находится квартира площадью 65 кв.м. которы…
Квартира 4 комнаты
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат
200 м²
Количество этажей 1
€ 375,000
Продаются 2 квартиры и 1 студия. На первом этаже находится квартира площадью 65 кв.м. которы…
Квартира 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат
90 м²
4/1 Этаж
€ 515,000
Продается ветхое жилье, квартира площадью 90 кв.м на острове Крит на стадии строительства. К…
Квартира 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат
98 м²
3/1 Этаж
€ 420,000
Продается ветхое жилье, квартира площадью 98 кв.м на острове Крит на стадии строительства. К…
Квартира 2 спальни
периферия Крит, Греция
3 Количество комнат
120 м²
1/1 Этаж
€ 410,000
Продается квартира площадью 120 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже …
Квартира 2 спальни
Георгиополис, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 410,000
Продается квартира площадью 120 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже …
Квартира 2 комнаты
Суда, Греция
2 Количество комнат
1/1 Этаж
€ 140,000
Продается квартира площадью 67 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состоит…
Квартира 1 комната
Kalathas, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 245,000
Продается квартира площадью 120 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
80 м²
€ 380,000
Двухспальные апартаменты в городе Ханья. С балкона открывается прекрасный вид на море и горо…
Квартира 1 комната
Kampani, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 375,000
Продается квартира площадью 468 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
Квартира 1 комната
Maleme, Греция
1 Количество комнат
1/1 Этаж
€ 250,000
Предлагается на продажу квартира с одной спальней недалеко от Малеме, Ханья, Крит. Квартира …
Квартира 5 спален
Kampani, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 250,000
Продается квартира площадью 134 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на четвертом этаж…
Квартира 4 спальни
Ханья, Греция
6 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается дуплекс площадью 150 кв.м на острове Крит. Дуплекс расположен на 3 уровнях. Третий…
Квартира 2 спальни
Maleme, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
Цена по запросу
Продается квартира площадью 93 кв.м в комплексе на острове Крит. Квартира расположена на вто…
Параметры недвижимости в периферийная единица Ханья, Греция
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