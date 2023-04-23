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Квартиры с видом на море в периферийная единица Ханья, Греция

Ханья
26
Platanias Municipality
2
Kissamos Municipality
1
Агиа Марина
1
Георгиополис
1
Суда
1
Квартира В архив
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14 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Agia, Греция
Квартира 4 комнаты
Agia, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 375,000
Продаются 2 квартиры и 1 студия. На первом этаже находится квартира площадью 65 кв.м. которы…
Квартира 4 комнаты в периферия Крит, Греция
Квартира 4 комнаты
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 200 м² Количество этажей 1
€ 375,000
Продаются 2 квартиры и 1 студия. На первом этаже находится квартира площадью 65 кв.м. которы…
Квартира 3 спальни в периферия Крит, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 90 м² 4/1 Этаж
€ 515,000
Продается ветхое жилье, квартира площадью 90 кв.м на острове Крит на стадии строительства. К…
Квартира 3 спальни в периферия Крит, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Крит, Греция
4 Количество комнат 98 м² 3/1 Этаж
€ 420,000
Продается ветхое жилье, квартира площадью 98 кв.м на острове Крит на стадии строительства. К…
Квартира 2 спальни в периферия Крит, Греция
Квартира 2 спальни
периферия Крит, Греция
3 Количество комнат 120 м² 1/1 Этаж
€ 410,000
Продается квартира площадью 120 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже …
Квартира 2 спальни в Георгиополис, Греция
Квартира 2 спальни
Георгиополис, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 410,000
Продается квартира площадью 120 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже …
Квартира 2 комнаты в Суда, Греция
Квартира 2 комнаты
Суда, Греция
2 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 140,000
Продается квартира площадью 67 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состоит…
Квартира 1 комната в Kalathas, Греция
Квартира 1 комната
Kalathas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 245,000
Продается квартира площадью 120 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
Квартира 2 спальни в Ханья, Греция
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
80 м²
€ 380,000
Двухспальные апартаменты в городе Ханья. С балкона открывается прекрасный вид на море и горо…
Квартира 1 комната в Kampani, Греция
Квартира 1 комната
Kampani, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 375,000
Продается квартира площадью 468 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
Квартира 1 комната в Maleme, Греция
Квартира 1 комната
Maleme, Греция
1 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 250,000
Предлагается на продажу квартира с одной спальней недалеко от Малеме, Ханья, Крит. Квартира …
Квартира 5 спален в Kampani, Греция
Квартира 5 спален
Kampani, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 250,000
Продается квартира площадью 134 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на четвертом этаж…
Квартира 4 спальни в Ханья, Греция
Квартира 4 спальни
Ханья, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается дуплекс площадью 150 кв.м на острове Крит. Дуплекс расположен на 3 уровнях. Третий…
Квартира 2 спальни в Maleme, Греция
Квартира 2 спальни
Maleme, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
Цена по запросу
Продается квартира площадью 93 кв.м в комплексе на острове Крит. Квартира расположена на вто…

Параметры недвижимости в периферийная единица Ханья, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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