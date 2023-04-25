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Виллы с видом на море в Ханья, Греция

Агиа Марина
4
Вилла В архив
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27 объектов найдено
Вилла 8 комнат в Периволия, Греция
Вилла 8 комнат
Периволия, Греция
8 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,920,000
Продается вилла площадью 500 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 6 комнат в Ханья, Греция
Вилла 6 комнат
Ханья, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 705,000
Продается вилла площадью 231 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 3 спальни в Gerani, Греция
Вилла 3 спальни
Gerani, Греция
4 Количество комнат 4 ванных комнат 184 м² Количество этажей 2
€ 810,000
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Вилла 3 спальни в Gerani, Греция
Вилла 3 спальни
Gerani, Греция
4 Количество комнат 4 ванных комнат 185 м² Количество этажей 2
€ 810,000
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Вилла 3 спальни в Gerani, Греция
Вилла 3 спальни
Gerani, Греция
4 Количество комнат 4 ванных комнат 262 м² Количество этажей 2
€ 850,000
На большом участке площадью 4.351, 80 кв.м. были возведены 2 идентичные каменные виллы,…
Вилла 4 комнаты в Aroni, Греция
Вилла 4 комнаты
Aroni, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Вилла 8 спален в Korakies, Греция
Вилла 8 спален
Korakies, Греция
13 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 650 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спальн…
Вилла 1 комната в koumpeles, Греция
Вилла 1 комната
koumpeles, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается вилла 750 кв. м.м. на участке 4300 кв. м.м. Вилла располагает 5 спальнями с ванным…
Вилла 4 спальни в Стерне, Греция
Вилла 4 спальни
Стерне, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 4
€ 700,000
Продается 4-этажная вилла площадью 330 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Вилла 1 комната в Gerani, Греция
Вилла 1 комната
Gerani, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 780,000
Продаётся вилла в живописном месте острова Крит. Первый этаж правого и левого корпуса здания…
Вилла 6 спален в Pazinos, Греция
Вилла 6 спален
Pazinos, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 875,000
Продается 4-этажная вилла площадью 195 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
Вилла 4 спальни в Kampani, Греция
Вилла 4 спальни
Kampani, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 795,000
Продается 3-этажная вилла площадью 235 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Вилла 7 спален в koumpeles, Греция
Вилла 7 спален
koumpeles, Греция
10 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спальн…
Вилла 4 спальни в Korakies, Греция
Вилла 4 спальни
Korakies, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 3 кла…
Вилла 5 спален в Kampani, Греция
Вилла 5 спален
Kampani, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается 2-этажная вилла площадью 256 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Вилла 6 спален в Като Сталос, Греция
Вилла 6 спален
Като Сталос, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Вилла 7 спален в Ligides, Греция
Вилла 7 спален
Ligides, Греция
9 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спальн…
Вилла 3 спальни в Potistiria, Греция
Вилла 3 спальни
Potistiria, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 390,000
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Вилла 6 спален в Pithari, Греция
Вилла 6 спален
Pithari, Греция
9 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается 3-этажная вилла площадью 410 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
Вилла 4 спальни в Korakies, Греция
Вилла 4 спальни
Korakies, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 860,000
Продается 2-этажная вилла площадью 392 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Вилла 7 спален в Стерне, Греция
Вилла 7 спален
Стерне, Греция
10 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 3 спа…
Вилла 1 комната в Stavros, Греция
Вилла 1 комната
Stavros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,530,000
На продажу выставлен комплекс, состоящий из 3-х отдельных зданий, общей площадью в 530 кв.м,…
Вилла 4 спальни в Marathi, Греция
Вилла 4 спальни
Marathi, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Вилла 3 спальни в Ханья, Греция
Вилла 3 спальни
Ханья, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 201 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
Вилла 1 комната в koumpeles, Греция
Вилла 1 комната
koumpeles, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 725,000
Вилла на продажу в Акротири Ханья, вилла 278 кв. м. разделена на 3 уровня. вилла расположена…
Вилла 1 комната в Chorafakia, Греция
Вилла 1 комната
Chorafakia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 1,070,000
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Крит. Вилла имеет угловое расположени…
Вилла 1 комната в Stavros, Греция
Вилла 1 комната
Stavros, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 6,500,000
Продается роскошная вилла 465 кв. с высоким стандартом качества строительства, расположенная…

Параметры недвижимости в Ханья, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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