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Таунхаусы с бассейном в Ханья, Греция

Агиа Марина
10
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1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты в Сталос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Сталос, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 535,000
Вилла расположена на трех этажах. На первом этаже находятся одна спальня с плазменным телеви…

Параметры недвижимости в Ханья, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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