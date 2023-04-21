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Таунхаусы с видом на море в Ханья, Греция

Агиа Марина
10
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7 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 590,000
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Таунхаус 3 спальни в Kathiana, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kathiana, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Продается таунхаус площадью 226 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Перв…
Таунхаус 4 спальни в Kampani, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kampani, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается таунхаус площадью 170 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
Таунхаус 3 спальни в Pazinos, Греция
Таунхаус 3 спальни
Pazinos, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается таунхаус площадью 228 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
Таунхаус 2 спальни в Ханья, Греция
Таунхаус 2 спальни
Ханья, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
Таунхаус 5 спален в Platanias, Греция
Таунхаус 5 спален
Platanias, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается таунхаус площадью 317 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цоко…
Таунхаус 3 спальни в Korakies, Греция
Таунхаус 3 спальни
Korakies, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 540,000
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…

Параметры недвижимости в Ханья, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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