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Жильё с видом на горы в Ханья, Греция

Агиа Марина
19
Суда
4
65 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Agia, Греция
Квартира 4 комнаты
Agia, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 375,000
Продаются 2 квартиры и 1 студия. На первом этаже находится квартира площадью 65 кв.м. которы…
Вилла 6 комнат в Ханья, Греция
Вилла 6 комнат
Ханья, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 705,000
Продается вилла площадью 231 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 8 комнат в Периволия, Греция
Вилла 8 комнат
Периволия, Греция
8 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,920,000
Продается вилла площадью 500 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Квартира 2 спальни в Ханья, Греция
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
3 Количество комнат 3 ванных комнат 106 м² 4/5 Этаж
€ 380,000
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
Квартира 2 спальни в Ханья, Греция
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
3 Количество комнат 3 ванных комнат 106 м² 4/5 Этаж
€ 390,000
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
Квартира 2 спальни в Ханья, Греция
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
3 Количество комнат 3 ванных комнат 106 м² 3/5 Этаж
€ 370,000
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
Дом 2 спальни в Chorafakia, Греция
Дом 2 спальни
Chorafakia, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 134 м² Количество этажей 2
€ 250,000
Три дома, построенные из цельного камня (отличается особой прочностью и красивым оттенком), …
Вилла 2 спальни в Chorafakia, Греция
Вилла 2 спальни
Chorafakia, Греция
3 Количество комнат 3 ванных комнат 138 м² Количество этажей 2
€ 550,000
Проект жилого комплекса Altera Pars расположен на территории туристической области поселка Т…
Вилла 2 спальни в Ханья, Греция
Вилла 2 спальни
Ханья, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 122 м² Количество этажей 2
€ 330,000
В этом живописном месте расположен наш комплекс, состоящий из 3 каменных вилл, которые прекр…
Таунхаус 3 спальни в Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 590,000
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Квартира 2 спальни в Ханья, Греция
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
3 Количество комнат 3 ванных комнат 106 м² 3/5 Этаж
€ 380,000
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
Квартира 2 спальни в Ханья, Греция
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
3 Количество комнат 3 ванных комнат 106 м² 2/5 Этаж
€ 360,000
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
Квартира 2 спальни в Ханья, Греция
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
3 Количество комнат 3 ванных комнат 106 м² 2/4 Этаж
€ 370,000
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
Вилла 3 спальни в Gerani, Греция
Вилла 3 спальни
Gerani, Греция
4 Количество комнат 4 ванных комнат 262 м² Количество этажей 2
€ 850,000
На большом участке площадью 4.351, 80 кв.м. были возведены 2 идентичные каменные виллы,…
Коттедж 6 комнат в Chordaki, Греция
Коттедж 6 комнат
Chordaki, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 2
€ 75,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на го…
Коттедж 2 комнаты в Ханья, Греция
Коттедж 2 комнаты
Ханья, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
Квартира 1 спальня в Ханья, Греция
Квартира 1 спальня
Ханья, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается квартира площадью 50 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
Квартира 2 спальни в Ханья, Греция
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается квартира площадью 93 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на четвертом этаже…
Вилла 4 комнаты в Aroni, Греция
Вилла 4 комнаты
Aroni, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Коттедж 1 комната в Patellari, Греция
Коттедж 1 комната
Patellari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 45,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 178 кв.м на острове Крит. Первый этаж сос…
Квартира 1 спальня в Ханья, Греция
Квартира 1 спальня
Ханья, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 186,000
Продается отличная квартира площадью 107 кв.м. в городе Ханья, Крит. Квартира с 2 спальнями …
Таунхаус 4 комнаты в Сталос, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Сталос, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 535,000
Вилла расположена на трех этажах. На первом этаже находятся одна спальня с плазменным телеви…
Вилла 8 спален в Korakies, Греция
Вилла 8 спален
Korakies, Греция
13 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 2
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 650 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спальн…
Вилла 1 комната в koumpeles, Греция
Вилла 1 комната
koumpeles, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается вилла 750 кв. м.м. на участке 4300 кв. м.м. Вилла располагает 5 спальнями с ванным…
Вилла 1 комната в Gerani, Греция
Вилла 1 комната
Gerani, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 780,000
Продаётся вилла в живописном месте острова Крит. Первый этаж правого и левого корпуса здания…
Коттедж 3 спальни в Varipetro, Греция
Коттедж 3 спальни
Varipetro, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 185 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Таунхаус 3 спальни в Kathiana, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kathiana, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Продается таунхаус площадью 226 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Перв…
Вилла 6 спален в Pazinos, Греция
Вилла 6 спален
Pazinos, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 875,000
Продается 4-этажная вилла площадью 195 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
Вилла 4 спальни в Kampani, Греция
Вилла 4 спальни
Kampani, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 795,000
Продается 3-этажная вилла площадью 235 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
Вилла 7 спален в koumpeles, Греция
Вилла 7 спален
koumpeles, Греция
10 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спальн…

Параметры недвижимости в Ханья, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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