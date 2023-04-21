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Дома в Ханья, Греция

Агиа Марина
17
Суда
3
106 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Ханья, Греция
Вилла 6 комнат
Ханья, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 705,000
Продается вилла площадью 231 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Вилла 8 комнат в Периволия, Греция
Вилла 8 комнат
Периволия, Греция
8 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,920,000
Продается вилла площадью 500 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море, на …
Дом 2 спальни в Chorafakia, Греция
Дом 2 спальни
Chorafakia, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 134 м² Количество этажей 2
€ 250,000
Три дома, построенные из цельного камня (отличается особой прочностью и красивым оттенком), …
Вилла 2 спальни в Chorafakia, Греция
Вилла 2 спальни
Chorafakia, Греция
3 Количество комнат 3 ванных комнат 138 м² Количество этажей 2
€ 550,000
Проект жилого комплекса Altera Pars расположен на территории туристической области поселка Т…
Вилла 2 спальни в Ханья, Греция
Вилла 2 спальни
Ханья, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 122 м² Количество этажей 2
€ 330,000
В этом живописном месте расположен наш комплекс, состоящий из 3 каменных вилл, которые прекр…
Таунхаус 3 спальни в Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 171 м² Количество этажей 2
€ 530,000
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Таунхаус 3 спальни в Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 171 м² Количество этажей 2
€ 520,000
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Таунхаус 3 спальни в Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 171 м² Количество этажей 2
€ 530,000
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Таунхаус 3 спальни в Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 171 м² Количество этажей 2
€ 540,000
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Таунхаус 3 спальни в Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 171 м² Количество этажей 2
€ 550,000
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Таунхаус 3 спальни в Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 171 м² Количество этажей 2
€ 560,000
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Таунхаус 3 спальни в Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 171 м² Количество этажей 2
€ 570,000
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Таунхаус 3 спальни в Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 171 м² Количество этажей 2
€ 580,000
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Таунхаус 3 спальни в Gerani, Греция
Таунхаус 3 спальни
Gerani, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 590,000
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Вилла 3 спальни в Gerani, Греция
Вилла 3 спальни
Gerani, Греция
4 Количество комнат 4 ванных комнат 184 м² Количество этажей 2
€ 810,000
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Вилла 3 спальни в Gerani, Греция
Вилла 3 спальни
Gerani, Греция
4 Количество комнат 4 ванных комнат 185 м² Количество этажей 2
€ 810,000
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
Вилла 3 спальни в Gerani, Греция
Вилла 3 спальни
Gerani, Греция
4 Количество комнат 4 ванных комнат 262 м² Количество этажей 2
€ 850,000
На большом участке площадью 4.351, 80 кв.м. были возведены 2 идентичные каменные виллы,…
Коттедж 6 комнат в Chordaki, Греция
Коттедж 6 комнат
Chordaki, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 2
€ 75,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на го…
Коттедж 2 комнаты в Ханья, Греция
Коттедж 2 комнаты
Ханья, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
Дом 2 спальни в Ханья, Греция
Дом 2 спальни
Ханья, Греция
1 ванных комнат
€ 195,000
Этот фантастический мезонет на продажу в Аптера, Ханья, расположен в деревне Мегала Хорафия.…
Вилла 4 комнаты в Aroni, Греция
Вилла 4 комнаты
Aroni, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море, на горы.…
Дом 3 спальни в Периволия, Греция
Дом 3 спальни
Периволия, Греция
2 ванных комнат
€ 490,000
Это квартира на берегу моря на продажу в центре Ханьи, на Крите. Он расположен на первом уро…
Коттедж 1 комната в Agia, Греция
Коттедж 1 комната
Agia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 45,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 178 кв.м на острове Крит. Первый этаж сос…
Дом 9 спален в Oasi, Греция
Дом 9 спален
Oasi, Греция
5 ванных комнат
€ 900,000
Эта огромная вилла на продажу в Периволии, Ханья, является прекрасной возможностью для того,…
Дом 5 спален в Ханья, Греция
Дом 5 спален
Ханья, Греция
6 ванных комнат
€ 1,400,000
Это впечатляющая 370 м2, 5-спальная, роскошная вилла, расположенная на холмах Крита с видом …
Дом 4 спальни в Ханья, Греция
Дом 4 спальни
Ханья, Греция
4 ванных комнат
€ 850,000
Дизайнерская вилла с 4 спальнями, кинотеатром, большим пейзажным бассейном с подогревом и …
Дом 5 спален в Ханья, Греция
Дом 5 спален
Ханья, Греция
6 ванных комнат
€ 1,050,000
Прекрасная вилла с потрясающим видом и 280м2 жилой площади К услугам гостей 5 спален, открыт…
Дом 2 спальни в Ханья, Греция
Дом 2 спальни
Ханья, Греция
2 ванных комнат
€ 1,650,000
Продается вилла в Акротири, Ханья, в действительно уникальном месте с видом на залив. Двухур…
Дом 1 спальня в Периволия, Греция
Дом 1 спальня
Периволия, Греция
1 ванных комнат
€ 250,000
Эта скрытая недвижимость для продажи в переулках Старого города Ханьи имеет общий размер 66 …
Дом в Ханья, Греция
Дом
Ханья, Греция
€ 3,850,000
Этот комплекс вилл для продажи в Апокоронасе, Ханья, расположен в живописной деревне # 8211;…

Параметры недвижимости в Ханья, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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