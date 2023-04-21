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Коттеджи с видом на море в Ханья, Греция

Агиа Марина
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Суда
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8 объектов найдено
Коттедж 5 спален в Ханья, Греция
Коттедж 5 спален
Ханья, Греция
6 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 970,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 4 спальни в Ханья, Греция
Коттедж 4 спальни
Ханья, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 4 спальных …
Коттедж 3 спальни в Potistiria, Греция
Коттедж 3 спальни
Potistiria, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
Коттедж 1 комната в Potistiria, Греция
Коттедж 1 комната
Potistiria, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается коттедж, общей площадью 420 кв.м. , с прилегающей территрорией 150 кв. м. и дополн…
Коттедж 7 спален в Нерокурос, Греция
Коттедж 7 спален
Нерокурос, Греция
10 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 700,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 510 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
Коттедж 4 спальни в Ханья, Греция
Коттедж 4 спальни
Ханья, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 с…
Коттедж 1 комната в koumpeles, Греция
Коттедж 1 комната
koumpeles, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 197,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Из око…
Коттедж 4 спальни в Stavros, Греция
Коттедж 4 спальни
Stavros, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 485,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 215 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…

Параметры недвижимости в Ханья, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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