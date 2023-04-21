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Коттеджи в Ханья, Греция

Агиа Марина
1
Суда
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31 объект найдено
Коттедж 6 комнат в Chordaki, Греция
Коттедж 6 комнат
Chordaki, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 2
€ 75,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на го…
Коттедж 2 комнаты в Ханья, Греция
Коттедж 2 комнаты
Ханья, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на острове Крит. Из окон открыва…
Коттедж 1 комната в Agia, Греция
Коттедж 1 комната
Agia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 45,000
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 178 кв.м на острове Крит. Первый этаж сос…
Коттедж 3 спальни в Ханья, Греция
Коттедж 3 спальни
Ханья, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажный коттедж площадью 145 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из гос…
Коттедж 3 спальни в Varipetro, Греция
Коттедж 3 спальни
Varipetro, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 185 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 5 спален в Ханья, Греция
Коттедж 5 спален
Ханья, Греция
6 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 970,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 4 спальни в koumpeles, Греция
Коттедж 4 спальни
koumpeles, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 111 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 3 спальни в Pithari, Греция
Коттедж 3 спальни
Pithari, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 375,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 152 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
Коттедж 6 спален в koumpeles, Греция
Коттедж 6 спален
koumpeles, Греция
9 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 с…
Коттедж 6 спален в Стерне, Греция
Коттедж 6 спален
Стерне, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 268 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 3 спальни в Kampani, Греция
Коттедж 3 спальни
Kampani, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 168 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
Коттедж 4 спальни в Ханья, Греция
Коттедж 4 спальни
Ханья, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
Коттедж 3 спальни в Ханья, Греция
Коттедж 3 спальни
Ханья, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 219 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
Коттедж 3 спальни в Ханья, Греция
Коттедж 3 спальни
Ханья, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 295,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
Коттедж 4 спальни в Ханья, Греция
Коттедж 4 спальни
Ханья, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 4 спальных …
Коттедж 3 спальни в Potistiria, Греция
Коттедж 3 спальни
Potistiria, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
Коттедж 1 комната в Potistiria, Греция
Коттедж 1 комната
Potistiria, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается коттедж, общей площадью 420 кв.м. , с прилегающей территрорией 150 кв. м. и дополн…
Коттедж 7 спален в Нерокурос, Греция
Коттедж 7 спален
Нерокурос, Греция
10 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 700,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 510 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
Коттедж 3 спальни в Периволия, Греция
Коттедж 3 спальни
Периволия, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
Коттедж 4 спальни в Ханья, Греция
Коттедж 4 спальни
Ханья, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 с…
Коттедж 1 комната в Gerani, Греция
Коттедж 1 комната
Gerani, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается участок земли с небольшой постройкой - 40 м2, пригодной для жилья. Возможно строит…
Коттедж 3 спальни в Ханья, Греция
Коттедж 3 спальни
Ханья, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 720,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
Коттедж 3 спальни в Ханья, Греция
Коттедж 3 спальни
Ханья, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 105 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит…
Коттедж 1 комната в Pazinos, Греция
Коттедж 1 комната
Pazinos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается одноэтажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. гараж. Общая площадь дома 8…
Коттедж 2 спальни в Ханья, Греция
Коттедж 2 спальни
Ханья, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 293,000
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит …
Коттедж 1 комната в Pithari, Греция
Коттедж 1 комната
Pithari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается коттедж общей площадью 350 кв.м. построенный на участке площадью 987 кв.м. и котор…
Коттедж 1 комната в koumpeles, Греция
Коттедж 1 комната
koumpeles, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 197,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Из око…
Коттедж 8 спален в Ханья, Греция
Коттедж 8 спален
Ханья, Греция
11 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 600 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спал…
Коттедж 4 спальни в Stavros, Греция
Коттедж 4 спальни
Stavros, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 485,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 215 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
Коттедж 4 спальни в Aroni, Греция
Коттедж 4 спальни
Aroni, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,150,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…

Параметры недвижимости в Ханья, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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