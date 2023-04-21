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Квартиры с видом на море в Ханья, Греция

Суда
2
Агиа Марина
1
Квартира В архив
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7 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Суда, Греция
Квартира 3 спальни
Суда, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается квартира площадью 153 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
Квартира 2 комнаты в Суда, Греция
Квартира 2 комнаты
Суда, Греция
2 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 140,000
Продается квартира площадью 67 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состоит…
Квартира 1 комната в Kalathas, Греция
Квартира 1 комната
Kalathas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 245,000
Продается квартира площадью 120 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
Квартира 2 спальни в Ханья, Греция
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
80 м²
€ 380,000
Двухспальные апартаменты в городе Ханья. С балкона открывается прекрасный вид на море и горо…
Квартира 1 комната в Kampani, Греция
Квартира 1 комната
Kampani, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 375,000
Продается квартира площадью 468 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
Квартира 5 спален в Kampani, Греция
Квартира 5 спален
Kampani, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 250,000
Продается квартира площадью 134 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на четвертом этаж…
Квартира 4 спальни в Ханья, Греция
Квартира 4 спальни
Ханья, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается дуплекс площадью 150 кв.м на острове Крит. Дуплекс расположен на 3 уровнях. Третий…

Параметры недвижимости в Ханья, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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