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Квартиры в Ханья, Греция

Суда
2
Агиа Марина
1
Квартира В архив
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26 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Ханья, Греция
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
3 Количество комнат 3 ванных комнат 106 м² 4/5 Этаж
€ 380,000
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
Квартира 2 спальни в Ханья, Греция
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
3 Количество комнат 3 ванных комнат 106 м² 4/5 Этаж
€ 390,000
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
Квартира 2 спальни в Ханья, Греция
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
3 Количество комнат 3 ванных комнат 106 м² 3/5 Этаж
€ 370,000
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
Квартира 2 спальни в Ханья, Греция
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
3 Количество комнат 3 ванных комнат 106 м² 3/5 Этаж
€ 380,000
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
Квартира 2 спальни в Ханья, Греция
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
3 Количество комнат 3 ванных комнат 106 м² 2/5 Этаж
€ 360,000
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
Квартира 2 спальни в Ханья, Греция
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
3 Количество комнат 3 ванных комнат 106 м² 2/4 Этаж
€ 370,000
КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…
Квартира 4 комнаты в Ханья, Греция
Квартира 4 комнаты
Ханья, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 420,000
Продается дуплекс площадью 290 кв.м на острове Крит. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Недвиж…
Квартира 1 комната в Daratsos, Греция
Квартира 1 комната
Daratsos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается квартира площадью 40 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состоит…
Квартира 2 комнаты в Ханья, Греция
Квартира 2 комнаты
Ханья, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается квартира площадью 50 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состоит…
Квартира 2 комнаты в Ханья, Греция
Квартира 2 комнаты
Ханья, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается квартира площадью 50 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состоит…
Квартира 2 комнаты в Ханья, Греция
Квартира 2 комнаты
Ханья, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается квартира площадью 93 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состоит…
Квартира 3 спальни в Суда, Греция
Квартира 3 спальни
Суда, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается квартира площадью 153 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
Квартира 2 комнаты в Суда, Греция
Квартира 2 комнаты
Суда, Греция
2 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 140,000
Продается квартира площадью 67 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состоит…
Квартира 1 комната в Kalathas, Греция
Квартира 1 комната
Kalathas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 245,000
Продается квартира площадью 120 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
Квартира 2 спальни в Ханья, Греция
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
80 м²
€ 380,000
Двухспальные апартаменты в городе Ханья. С балкона открывается прекрасный вид на море и горо…
Квартира 1 комната в Kampani, Греция
Квартира 1 комната
Kampani, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 375,000
Продается квартира площадью 468 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
Квартира 1 спальня в Ханья, Греция
Квартира 1 спальня
Ханья, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 186,000
Продается отличная квартира площадью 107 кв.м. в городе Ханья, Крит. Квартира с 2 спальнями …
Квартира 2 спальни в Ханья, Греция
Квартира 2 спальни
Ханья, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 135,000
Продается квартира площадью 87 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
Квартира 3 спальни в Chorafakia, Греция
Квартира 3 спальни
Chorafakia, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается квартира площадью 131 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
Квартира 5 спален в Kampani, Греция
Квартира 5 спален
Kampani, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 250,000
Продается квартира площадью 134 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на четвертом этаж…
Квартира 3 спальни в Mournies, Греция
Квартира 3 спальни
Mournies, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 250,000
Продается квартира площадью 90 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
Квартира 4 спальни в Ханья, Греция
Квартира 4 спальни
Ханья, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается дуплекс площадью 150 кв.м на острове Крит. Дуплекс расположен на 3 уровнях. Третий…
Квартира 1 комната в Ханья, Греция
Квартира 1 комната
Ханья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается квартира площадью 126 кв.м на острове Крит в центре города Ханья . Квартира распол…
Квартира 2 спальни в Mournies, Греция
Квартира 2 спальни
Mournies, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 174,000
Продается квартира площадью 91 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на четвертом этаже…
Квартира 3 спальни в Mournies, Греция
Квартира 3 спальни
Mournies, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 350,000
Продается квартира площадью 111 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
Квартира 1 спальня в Gerani, Греция
Квартира 1 спальня
Gerani, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 267,000
Продается квартира площадью 66 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …

Параметры недвижимости в Ханья, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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