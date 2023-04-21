Квартира 2 спальни Ханья, Греция 3 Количество комнат 3 ванных комнат 106 м² 4/5 Этаж

€ 380,000

КАК В ЦЕНТРЕ, НО В ТИШИНЕ Жилой дом расположен в экологически чистом, тихом районе Хрисоп…