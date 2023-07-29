Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. Македонии и Фракии
  5. периферия Центральная Македония
  6. Виллы

Виллы с бассейном в периферийная единица Халкидики, Греция

Муниципалитет Кассандра
222
The Municipality of Sithonia
50
Касандрия
16
Никити
12
Полийирос
11
Муниципалитет Аристотеля
9
The municipality Nea Propontida
7
Неос-Мармарас
6
Показать больше
Вилла В архив
Очистить
65 объектов найдено
Вилла 8 спален в Siviri, Греция
Вилла 8 спален
Siviri, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 289 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
€ 650,000
Вилла 4 спальни в Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 223 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Вил…
€ 980,000
Вилла 3 спальни в Kriopigi, Греция
Вилла 3 спальни
Kriopigi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
€ 600,000
Вилла 3 спальни в Kriopigi, Греция
Вилла 3 спальни
Kriopigi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
€ 600,000
Вилла 4 спальни в Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
€ 500,000
Вилла 4 спальни в Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 170 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
€ 880,000
Вилла 4 спальни в Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 170 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
€ 750,000
Вилла 4 спальни в Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 170 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
€ 730,000
Вилла 4 спальни в Pefkochori, Греция
Вилла 4 спальни
Pefkochori, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
€ 500,000
Вилла 4 спальни в Pefkochori, Греция
Вилла 4 спальни
Pefkochori, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
€ 450,000
Вилла 4 спальни в Pefkochori, Греция
Вилла 4 спальни
Pefkochori, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
€ 450,000
Вилла 4 спальни в Pefkochori, Греция
Вилла 4 спальни
Pefkochori, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
€ 500,000
Вилла 4 спальни в Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
€ 1,400,000
Вилла 4 спальни в Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
€ 1,400,000
Вилла 4 спальни в Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
€ 1,600,000
Вилла 4 спальни в Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 222 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
€ 680,000
Вилла 4 спальни в Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 222 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
€ 620,000
Вилла 4 спальни в Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 220 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
€ 620,000
Вилла 4 спальни в Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 220 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
€ 630,000
Вилла 4 спальни в Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 222 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
€ 630,000
Вилла 4 спальни в Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 222 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
€ 680,000
Вилла 4 спальни в Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 222 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
€ 680,000
Вилла 3 спальни в Муниципалитет Кассандра, Греция
Вилла 3 спальни
Муниципалитет Кассандра, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 130 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
€ 1,500,000
Вилла 4 спальни в Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
€ 760,000
Вилла 4 спальни в Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 108 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
€ 510,000
Вилла 5 спален в Неа-Фокея, Греция
Вилла 5 спален
Неа-Фокея, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 370 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
€ 1,500,000
Вилла 4 спальни в Муниципалитет Кассандра, Греция
Вилла 4 спальни
Муниципалитет Кассандра, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
€ 650,000
Вилла 3 спальни в Polychrono, Греция
Вилла 3 спальни
Polychrono, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
Цена по запросу
Вилла 5 спален в Chaniotis, Греция
Вилла 5 спален
Chaniotis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
€ 1,200,000
Вилла 5 спален в Chaniotis, Греция
Вилла 5 спален
Chaniotis, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
€ 1,250,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти