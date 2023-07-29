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Виллы с видом на море в периферийная единица Халкидики, Греция
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106 объектов найдено
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Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
5
4
1
Продается 1-этажная вилла площадью 223 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Вил…
€ 980,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Kriopigi, Греция
4
2
1
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
€ 600,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Kriopigi, Греция
4
2
1
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
€ 600,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Polychrono, Греция
3
3
120 м²
Panoramic countryside with views of the sea and nature envelops this stunning three-bedroom …
€ 369,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Moles Kalyves, Греция
6
3
1
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
€ 1,070,000
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Вилла 3 спальни
Pefkochori, Греция
3
2
120 м²
This luxurious complex of 5 gated villas is situated in an enviable position, overlooking a …
€ 750,000
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Вилла 7 комнат
Неа-Потидея, Греция
7
1
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из …
€ 1,500,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Палиури, Греция
3
3
100 м²
Are you looking for an exceptionally stylish, modern, and chic intimate holiday bungalow + b…
€ 750,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален
Kallithea, Греция
7
2
460 м²
Код недвижимости: 3-1110 - Вилла на продажу в Кассандре Каллитея за € 3.500.000 . Это 460 кв…
€ 3,500,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
4
3
160 м²
Код недвижимости: 3-1090 - Вилла на продажу в Паллини-Чаниотис для € 1.500.000 . Это 160 кв.…
€ 1,500,000
Рекомендовать
Вилла 1 спальня
Kalyves Polygyrou, Греция
2
1
1
Продается 1-этажная вилла площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Вилла …
€ 320,000
Рекомендовать
Вилла 1 спальня
Kalyves Polygyrou, Греция
2
1
1
Продается 1-этажная вилла площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Вилла …
€ 320,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
Палиури, Греция
2
2
75 м²
Exceptional lifetime investment with this villa project “EDEN OF THE AEGEAN” wit…
€ 700,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Kriopigi, Греция
4
2
500 м²
Код недвижимости: 3-1057 - Квартира на продажу в Паллини Пефкохори за € 1.700.000 . Это…
€ 1,700,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Kriopigi, Греция
6
6
700 м²
Код недвижимости: 3-1058 - Вилла на продажу в Паллини Пефкохори за € 1.500.000 . Это 70…
€ 1,500,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Loutra, Греция
5
3
180 м²
Код недвижимости: 3-1047 - Вилла на продажу в Паллини Лутра для € 570.000 . Это 180 кв.…
€ 570,000
Рекомендовать
Вилла 9 спален
Kriopigi, Греция
9
6
465 м²
Код недвижимости: 3-1053 - Вилла на продажу в Паллини Пефкохори за € 2.500.000 . Это 46…
€ 2,500,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
4
3
170 м²
An authentic quality of life. This can be found in these brand new 4 bedroom vil…
€ 550,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
4
3
170 м²
Код недвижимости: 4-1002 - Вилла на продажу в Паллини-Чаниотис для € 630.000 . Это 170 …
€ 780,000
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Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
4
3
170 м²
Ultra Modern Country Home is a residential complex of newly built luxury villas, with a priv…
€ 760,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
4
3
170 м²
Код недвижимости: 4-1001 - Вилла на продажу в Паллини-Чаниотис для € 650.000 . Это 170 кв. В…
€ 850,000
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Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5
2
1
Продается 3-этажная вилла площадью 170 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
€ 880,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5
2
1
Продается 3-этажная вилла площадью 170 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
€ 750,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5
2
1
Продается 3-этажная вилла площадью 170 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
€ 730,000
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Вилла 4 спальни
Fourka, Греция
4
3
175 м²
Код недвижимости: 4-978 - Вилла на продажу в Кассандре Фурка для € 540.000. Это 175 кв. Вилл…
€ 540,000
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Вилла 3 спальни
Kriopigi, Греция
3
2
111 м²
Код недвижимости: 4-961 - Вилла будет продана в Кассандре Криопиги за € 200 000. Это 11…
€ 200,000
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Вилла 3 спальни
Pefkochori, Греция
3
2
88 м²
Код недвижимости: 4 - 915 - Вилла, ЧТОБЫ ПРОДАВАТЬСЯ в Паллини Пефкохори за € 360 000. …
€ 900,000
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Вилла 5 спален
Pefkochori, Греция
5
3
260 м²
Код недвижимости: 4-909 - Дом на продажу в Паллини Пефкохори для € 1. Это 260 кв. Дом с…
€ 1,600,000
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Вилла 1 комната
Муниципалитет Кассандра, Греция
1
1
Продается вилла площадью 440 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
€ 2,650,000
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Вилла 3 спальни
Kriopigi, Греция
3
3
130 м²
Код недвижимости: 4 -894 - Вилла на продажу в Кассандра Криопиги за € 350.000. Это 130 …
€ 350,000
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Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция
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