Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. Македонии и Фракии
  5. периферия Центральная Македония
  6. Виллы

Виллы с видом на море в периферийная единица Халкидики, Греция

Муниципалитет Кассандра
222
The Municipality of Sithonia
50
Касандрия
16
Никити
12
Полийирос
11
Муниципалитет Аристотеля
9
The municipality Nea Propontida
7
Неос-Мармарас
6
Показать больше
Вилла В архив
Очистить
106 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 223 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Вил…
€ 980,000
Вилла 3 спальни в Kriopigi, Греция
Вилла 3 спальни
Kriopigi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
€ 600,000
Вилла 3 спальни в Kriopigi, Греция
Вилла 3 спальни
Kriopigi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
€ 600,000
Вилла 3 спальни в Polychrono, Греция
Вилла 3 спальни
Polychrono, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Panoramic countryside with views of the sea and nature envelops this stunning three-bedroom …
€ 369,000
Вилла 4 спальни в Moles Kalyves, Греция
Вилла 4 спальни
Moles Kalyves, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
€ 1,070,000
Вилла 3 спальни в Pefkochori, Греция
Вилла 3 спальни
Pefkochori, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
This luxurious complex of 5 gated villas is situated in an enviable position, overlooking a …
€ 750,000
Вилла 7 комнат в Неа-Потидея, Греция
Вилла 7 комнат
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 7
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из …
€ 1,500,000
Вилла 3 спальни в Палиури, Греция
Вилла 3 спальни
Палиури, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Are you looking for an exceptionally stylish, modern, and chic intimate holiday bungalow + b…
€ 750,000
Вилла 7 спален в Kallithea, Греция
Вилла 7 спален
Kallithea, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 460 м²
Код недвижимости: 3-1110 - Вилла на продажу в Кассандре Каллитея за € 3.500.000 . Это 460 кв…
€ 3,500,000
Вилла 4 спальни в Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Код недвижимости: 3-1090 - Вилла на продажу в Паллини-Чаниотис для € 1.500.000 . Это 160 кв.…
€ 1,500,000
Вилла 1 спальня в Kalyves Polygyrou, Греция
Вилла 1 спальня
Kalyves Polygyrou, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Вилла …
€ 320,000
Вилла 1 спальня в Kalyves Polygyrou, Греция
Вилла 1 спальня
Kalyves Polygyrou, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Вилла …
€ 320,000
Вилла 2 спальни в Палиури, Греция
Вилла 2 спальни
Палиури, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Exceptional lifetime investment with this villa project “EDEN OF THE AEGEAN” wit…
€ 700,000
Вилла 4 спальни в Kriopigi, Греция
Вилла 4 спальни
Kriopigi, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Код недвижимости: 3-1057 - Квартира на продажу в Паллини Пефкохори за € 1.700.000 . Это…
€ 1,700,000
Вилла 6 спален в Kriopigi, Греция
Вилла 6 спален
Kriopigi, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 700 м²
Код недвижимости: 3-1058 - Вилла на продажу в Паллини Пефкохори за € 1.500.000 . Это 70…
€ 1,500,000
Вилла 5 спален в Loutra, Греция
Вилла 5 спален
Loutra, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Код недвижимости: 3-1047 - Вилла на продажу в Паллини Лутра для € 570.000 . Это 180 кв.…
€ 570,000
Вилла 9 спален в Kriopigi, Греция
Вилла 9 спален
Kriopigi, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 465 м²
Код недвижимости: 3-1053 - Вилла на продажу в Паллини Пефкохори за € 2.500.000 . Это 46…
€ 2,500,000
Вилла 4 спальни в Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
An authentic quality of life. This can be found in these brand new  4  bedroom vil…
€ 550,000
Вилла 4 спальни в Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Код недвижимости: 4-1002 - Вилла на продажу в Паллини-Чаниотис для € 630.000 . Это 170 …
€ 780,000
Вилла 4 спальни в Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Ultra Modern Country Home is a residential complex of newly built luxury villas, with a priv…
€ 760,000
Вилла 4 спальни в Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Код недвижимости: 4-1001 - Вилла на продажу в Паллини-Чаниотис для € 650.000 . Это 170 кв. В…
€ 850,000
Вилла 4 спальни в Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 170 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
€ 880,000
Вилла 4 спальни в Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 170 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
€ 750,000
Вилла 4 спальни в Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 170 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
€ 730,000
Вилла 4 спальни в Fourka, Греция
Вилла 4 спальни
Fourka, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Код недвижимости: 4-978 - Вилла на продажу в Кассандре Фурка для € 540.000. Это 175 кв. Вилл…
€ 540,000
Вилла 3 спальни в Kriopigi, Греция
Вилла 3 спальни
Kriopigi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Код недвижимости: 4-961 - Вилла будет продана в Кассандре Криопиги за € 200 000. Это 11…
€ 200,000
Вилла 3 спальни в Pefkochori, Греция
Вилла 3 спальни
Pefkochori, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Код недвижимости: 4 - 915 - Вилла, ЧТОБЫ ПРОДАВАТЬСЯ в Паллини Пефкохори за € 360 000. …
€ 900,000
Вилла 5 спален в Pefkochori, Греция
Вилла 5 спален
Pefkochori, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Код недвижимости: 4-909 - Дом на продажу в Паллини Пефкохори для € 1. Это 260 кв. Дом с…
€ 1,600,000
Вилла 1 комната в Муниципалитет Кассандра, Греция
Вилла 1 комната
Муниципалитет Кассандра, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 440 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
€ 2,650,000
Вилла 3 спальни в Kriopigi, Греция
Вилла 3 спальни
Kriopigi, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Код недвижимости: 4 -894 - Вилла на продажу в Кассандра Криопиги за € 350.000. Это 130 …
€ 350,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти