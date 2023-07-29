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Виллы с видом на горы в периферийная единица Халкидики, Греция
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43 объекта найдено
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Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
5
4
1
Продается 1-этажная вилла площадью 223 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Вил…
€ 980,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5
2
1
Продается 3-этажная вилла площадью 170 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
€ 880,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5
2
1
Продается 3-этажная вилла площадью 170 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
€ 750,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5
2
1
Продается 3-этажная вилла площадью 170 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
€ 730,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Каландра, Греция
6
5
3
Beautiful custom-built home in the thriving seaside town of POSIDI with 300 sq meters of liv…
€ 700,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Муниципалитет Кассандра, Греция
5
3
3
Этот впечатляющий витрина предлагает несколько и гибких вариантов жизни, дом находится в 250…
€ 600,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален
Pefkochori, Греция
7
7
3
Investment property, villa with sea views plus three rental apartments on a plot of land 9,5…
€ 580,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Pefkochori, Греция
4
3
250 м²
3
Код недвижимости: 1-12 - Вилла на продажу в Паллини Пефкохори за € 1.100.000. Это 250 к…
€ 1,100,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Kriopigi, Греция
5
2
3
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1
1
Вилла построена на возвышенности от уровня моря с прекрасным видом на Святую гору Афон. Архи…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Муниципалитет Кассандра, Греция
7
6
1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
The Municipality of Sithonia, Греция
7
4
3
Продается 3-этажная вилла площадью 256 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€ 500,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
The Municipality of Sithonia, Греция
6
3
2
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€ 4,500,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Fourka, Греция
4
2
1
Продается 1-этажная вилла площадью 134 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Вил…
€ 300,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната
The Municipality of Sithonia, Греция
1
1
Продается трехэтажный дом на юге полуострова Кассандра, Халкидики. Общая площадь здания - 30…
€ 1,000,000
Рекомендовать
Вилла 9 спален
Galarinos, Греция
14
1
1
Продается 4-этажная вилла площадью 805 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 5 спальн…
€ 1,800,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Стратоники, Греция
7
3
4
Продается 4-этажная вилла площадью 240 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
€ 600,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Kallithea, Греция
5
2
1
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
€ 600,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Неос-Мармарас, Греция
6
3
1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€ 1,200,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
The Municipality of Sithonia, Греция
3
1
1
Продается 1-этажная вилла площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Вилла…
€ 700,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Муниципалитет Кассандра, Греция
7
3
1
Продается 3-этажная вилла площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
€ 1,000,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален
Chaniotis, Греция
9
5
1
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
€ 1,490,000
Рекомендовать
Вилла 10 комнат
The Municipality of Sithonia, Греция
10
2
Продается вилла на стадии строительства в самом живописном месте региона Ситония. Вилла, пло…
€ 3,500,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален
Палиури, Греция
8
6
1
На продажу выставлена великолепная резиденция 600 кв.м на Кассандре с изумительным видом на …
€ 2,700,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Неа-Скиони, Греция
8
4
1
Продается 3-этажная вилла площадью 1000 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цо…
€ 4,200,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Касандрия, Греция
7
3
1
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
€ 750,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната
Siviri, Греция
1
1
Продается вилла площадью 340 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии стро…
€ 1,300,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален
Уранополис, Греция
10
3
3
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
€ 670,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален
Nautilus, Греция
13
7
3
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
€ 780,000
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Вилла 4 спальни
Неа-Фокея, Греция
5
1
1
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
€ 680,000
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