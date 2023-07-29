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Виллы с видом на горы в периферийная единица Халкидики, Греция

Муниципалитет Кассандра
222
The Municipality of Sithonia
50
Касандрия
16
Никити
12
Полийирос
11
Муниципалитет Аристотеля
9
The municipality Nea Propontida
7
Неос-Мармарас
6
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43 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 223 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Вил…
€ 980,000
Вилла 4 спальни в Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 170 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
€ 880,000
Вилла 4 спальни в Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 170 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
€ 750,000
Вилла 4 спальни в Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 170 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
€ 730,000
Вилла 6 спален в Каландра, Греция
Вилла 6 спален
Каландра, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Beautiful custom-built home in the thriving seaside town of POSIDI with 300 sq meters of liv…
€ 700,000
Вилла 5 спален в Муниципалитет Кассандра, Греция
Вилла 5 спален
Муниципалитет Кассандра, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Этот впечатляющий витрина предлагает несколько и гибких вариантов жизни, дом находится в 250…
€ 600,000
Вилла 7 спален в Pefkochori, Греция
Вилла 7 спален
Pefkochori, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 3
Investment property, villa with sea views plus three rental apartments on a plot of land 9,5…
€ 580,000
Вилла 4 спальни в Pefkochori, Греция
Вилла 4 спальни
Pefkochori, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Код недвижимости: 1-12 - Вилла на продажу в Паллини Пефкохори за € 1.100.000. Это 250 к…
€ 1,100,000
Вилла 4 спальни в Kriopigi, Греция
Вилла 4 спальни
Kriopigi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
Цена по запросу
Вилла 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Вилла 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Вилла построена на возвышенности от уровня моря с прекрасным видом на Святую гору Афон. Архи…
Цена по запросу
Вилла 5 спален в Муниципалитет Кассандра, Греция
Вилла 5 спален
Муниципалитет Кассандра, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
Цена по запросу
Вилла 4 спальни в The Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 4 спальни
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 256 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€ 500,000
Вилла 5 спален в The Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 5 спален
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€ 4,500,000
Вилла 3 спальни в Fourka, Греция
Вилла 3 спальни
Fourka, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 134 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Вил…
€ 300,000
Вилла 1 комната в The Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 1 комната
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается трехэтажный дом на юге полуострова Кассандра, Халкидики. Общая площадь здания - 30…
€ 1,000,000
Вилла 9 спален в Galarinos, Греция
Вилла 9 спален
Galarinos, Греция
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 805 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 5 спальн…
€ 1,800,000
Вилла 4 спальни в Стратоники, Греция
Вилла 4 спальни
Стратоники, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 4
Продается 4-этажная вилла площадью 240 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
€ 600,000
Вилла 4 спальни в Kallithea, Греция
Вилла 4 спальни
Kallithea, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
€ 600,000
Вилла 4 спальни в Неос-Мармарас, Греция
Вилла 4 спальни
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Первы…
€ 1,200,000
Вилла 2 спальни в The Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 2 спальни
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Вилла…
€ 700,000
Вилла 5 спален в Муниципалитет Кассандра, Греция
Вилла 5 спален
Муниципалитет Кассандра, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
€ 1,000,000
Вилла 7 спален в Chaniotis, Греция
Вилла 7 спален
Chaniotis, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
€ 1,490,000
Вилла 10 комнат в The Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 10 комнат
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 10
Количество этажей 2
Продается вилла на стадии строительства в самом живописном месте региона Ситония. Вилла, пло…
€ 3,500,000
Вилла 7 спален в Палиури, Греция
Вилла 7 спален
Палиури, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 1
На продажу выставлена великолепная резиденция 600 кв.м на Кассандре с изумительным видом на …
€ 2,700,000
Вилла 5 спален в Неа-Скиони, Греция
Вилла 5 спален
Неа-Скиони, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 1000 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цо…
€ 4,200,000
Вилла 5 спален в Касандрия, Греция
Вилла 5 спален
Касандрия, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
€ 750,000
Вилла 1 комната в Siviri, Греция
Вилла 1 комната
Siviri, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 340 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии стро…
€ 1,300,000
Вилла 7 спален в Уранополис, Греция
Вилла 7 спален
Уранополис, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
€ 670,000
Вилла 7 спален в Nautilus, Греция
Вилла 7 спален
Nautilus, Греция
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цокольны…
€ 780,000
Вилла 4 спальни в Неа-Фокея, Греция
Вилла 4 спальни
Неа-Фокея, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
€ 680,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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