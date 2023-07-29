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Таунхаусы с бассейном в периферийная единица Халкидики, Греция

Муниципалитет Кассандра
199
The Municipality of Sithonia
57
Полийирос
36
Касандрия
33
Никити
32
Муниципалитет Аристотеля
16
Иерисос
14
The municipality Nea Propontida
11
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25 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 300,000
Таунхаус 3 спальни в Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 300,000
Таунхаус 3 спальни в Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 300,000
Таунхаус 4 комнаты в Каландра, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Каландра, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 800,000
Таунхаус 4 спальни в Pefkochori, Греция
Таунхаус 4 спальни
Pefkochori, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 450,000
Таунхаус 4 спальни в Муниципалитет Кассандра, Греция
Таунхаус 4 спальни
Муниципалитет Кассандра, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 750,000
Таунхаус 2 спальни в Pefkochori, Греция
Таунхаус 2 спальни
Pefkochori, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 98 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€ 175,000
Таунхаус 3 спальни в The Municipality of Sithonia, Греция
Таунхаус 3 спальни
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€ 450,000
Таунхаус 2 спальни в периферия Центральная Македония, Греция
Таунхаус 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 300,000
Таунхаус 2 спальни в периферия Центральная Македония, Греция
Таунхаус 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 550,000
Таунхаус 3 спальни в Pefkochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
Pefkochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 250,000
Таунхаус 3 спальни в Pefkochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
Pefkochori, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 270,000
Таунхаус 2 спальни в Pefkochori, Греция
Таунхаус 2 спальни
Pefkochori, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€ 180,000
Таунхаус 2 спальни в периферия Центральная Македония, Греция
Таунхаус 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€ 240,000
Таунхаус 4 спальни в Fourka, Греция
Таунхаус 4 спальни
Fourka, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 130,000
Таунхаус 2 спальни в периферия Центральная Македония, Греция
Таунхаус 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 215,000
Таунхаус 3 спальни в The Municipality of Sithonia, Греция
Таунхаус 3 спальни
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 230,000
Таунхаус 3 спальни в Siviri, Греция
Таунхаус 3 спальни
Siviri, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 350,000
Таунхаус 3 спальни в Pefkochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
Pefkochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 235,000
Таунхаус 4 спальни в Kriopigi, Греция
Таунхаус 4 спальни
Kriopigi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 112 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 250,000
Таунхаус 3 спальни в Неа-Фокея, Греция
Таунхаус 3 спальни
Неа-Фокея, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 180,000
Таунхаус 3 спальни в Каландра, Греция
Таунхаус 3 спальни
Каландра, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 380,000
Таунхаус 3 спальни в Палиури, Греция
Таунхаус 3 спальни
Палиури, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 132 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 450,000
Таунхаус 2 спальни в Agia Paraskevi, Греция
Таунхаус 2 спальни
Agia Paraskevi, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€ 210,000
Таунхаус 2 спальни в Kriopigi, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kriopigi, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€ 220,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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