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периферия Центральная Македония
Таунхаусы
Таунхаусы с бассейном в периферийная единица Халкидики, Греция
Муниципалитет Кассандра
199
The Municipality of Sithonia
57
Полийирос
36
Касандрия
33
Никити
32
Муниципалитет Аристотеля
16
Иерисос
14
The municipality Nea Propontida
11
Пляж Геракини
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25 объектов найдено
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Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
4
2
1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 300,000
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Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
4
2
1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 300,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
4
2
1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 300,000
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Таунхаус 4 комнаты
Каландра, Греция
4
1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 800,000
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Таунхаус 4 спальни
Pefkochori, Греция
5
1
1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 450,000
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Таунхаус 4 спальни
Муниципалитет Кассандра, Греция
6
4
2
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 750,000
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Таунхаус 2 спальни
Pefkochori, Греция
3
2
2
Продается таунхаус площадью 98 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€ 175,000
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Таунхаус 3 спальни
The Municipality of Sithonia, Греция
6
3
3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€ 450,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
3
1
2
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 300,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
3
2
2
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 550,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Pefkochori, Греция
4
3
2
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 250,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Pefkochori, Греция
5
2
4
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 270,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Pefkochori, Греция
3
2
4
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€ 180,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
3
1
1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€ 240,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Fourka, Греция
5
2
1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 130,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
3
2
3
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 215,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
The Municipality of Sithonia, Греция
5
2
1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 230,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Siviri, Греция
4
3
1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 350,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Pefkochori, Греция
4
2
1
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 235,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Kriopigi, Греция
5
3
1
Продается таунхаус площадью 112 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 250,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Неа-Фокея, Греция
4
2
1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 180,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Каландра, Греция
5
1
1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 380,000
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Таунхаус 3 спальни
Палиури, Греция
4
3
1
Продается таунхаус площадью 132 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 450,000
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Таунхаус 2 спальни
Agia Paraskevi, Греция
3
2
1
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€ 210,000
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Таунхаус 2 спальни
Kriopigi, Греция
3
1
1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€ 220,000
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Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция
с видом на горы
с видом на море
недорогая
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