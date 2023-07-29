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Таунхаусы с видом на море в периферийная единица Халкидики, Греция

Муниципалитет Кассандра
199
The Municipality of Sithonia
57
Полийирос
36
Касандрия
33
Никити
32
Муниципалитет Аристотеля
16
Иерисос
14
The municipality Nea Propontida
11
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190 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни в Kallithea, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kallithea, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 225,000
Таунхаус 2 спальни в Торони, Греция
Таунхаус 2 спальни
Торони, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€ 200,000
Таунхаус 2 спальни в Никити, Греция
Таунхаус 2 спальни
Никити, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 76 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€ 290,000
Таунхаус 3 спальни в Loutra, Греция
Таунхаус 3 спальни
Loutra, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 111 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 170,000
Таунхаус 4 спальни в Мавдания оливковых рощ, Греция
Таунхаус 4 спальни
Мавдания оливковых рощ, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
€ 320,000
Таунхаус 3 спальни в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€ 230,000
Таунхаус 3 спальни в Неа-Скиони, Греция
Таунхаус 3 спальни
Неа-Скиони, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 107 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый …
€ 300,000
Таунхаус 3 спальни в Moles Kalyves, Греция
Таунхаус 3 спальни
Moles Kalyves, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 300,000
Таунхаус 3 спальни в Skala Fourkas, Греция
Таунхаус 3 спальни
Skala Fourkas, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€ 160,000
Таунхаус 3 спальни в Неа-Потидея, Греция
Таунхаус 3 спальни
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€ 200,000
Таунхаус 3 спальни в Loutra, Греция
Таунхаус 3 спальни
Loutra, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 280,000
Таунхаус 2 спальни в Иерисос, Греция
Таунхаус 2 спальни
Иерисос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
€ 195,000
Таунхаус 2 спальни в Иерисос, Греция
Таунхаус 2 спальни
Иерисос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 117 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
€ 185,000
Таунхаус 3 спальни в Pefkochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
Pefkochori, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
This beachfront maisonette is a competitive option for someone looking for a holiday home fo…
€ 320,000
Таунхаус 4 спальни в Pefkochori, Греция
Таунхаус 4 спальни
Pefkochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 400,000
Таунхаус 3 спальни в Kallithea, Греция
Таунхаус 3 спальни
Kallithea, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 270,000
Таунхаус 3 спальни в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€ 290,000
Таунхаус 4 комнаты в Каландра, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Каландра, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 800,000
Таунхаус 3 спальни в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€ 300,000
Таунхаус 2 спальни в Неа-Фокея, Греция
Таунхаус 2 спальни
Неа-Фокея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€ 180,000
Таунхаус 2 спальни в Неа-Фокея, Греция
Таунхаус 2 спальни
Неа-Фокея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€ 180,000
Таунхаус 3 спальни в Pefkochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
Pefkochori, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Set within the luxurious and secure Kassandra Halkidiki urbanization, this contemporary thre…
€ 370,000
Таунхаус 3 спальни в Pefkochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
Pefkochori, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
This fabulous rustic home built in 2002 boasts glorious nature and sea views reaching views …
€ 490,000
Таунхаус 4 спальни в Неа-Скиони, Греция
Таунхаус 4 спальни
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 166 м²
  This South-oriented modern villa is located in the luxury urbanization of Kassandr…
€ 650,000
Таунхаус 4 спальни в Неа-Скиони, Греция
Таунхаус 4 спальни
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 166 м²
Код недвижимости: 3-1093 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Pallini Nea Skioni для € 550.000 . Это 166 кв…
€ 550,000
Таунхаус 4 комнаты в Siviri, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Siviri, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 155 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 280,000
Таунхаус 4 комнаты в Siviri, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Siviri, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 155 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 320,000
Таунхаус 2 спальни в Kriopigi, Греция
Таунхаус 2 спальни
Kriopigi, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Код недвижимости: 3-1056 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Pallini Pefkochori для € 270.000 . Это 1…
€ 270,000
Таунхаус 2 спальни в Палиури, Греция
Таунхаус 2 спальни
Палиури, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Код недвижимости: 3-1045 - Мезонет на продажу в Паллини Палиури для € 220.000 . Это 88 …
€ 250,000
Таунхаус 2 спальни в Polychrono, Греция
Таунхаус 2 спальни
Polychrono, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Код недвижимости: 3-1039 - Мезонет на продажу в Паллини Полихроно для € 350.000 . Это 8…
€ 320,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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