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Таунхаусы с видом на горы в периферийная единица Халкидики, Греция

Муниципалитет Кассандра
199
The Municipality of Sithonia
57
Полийирос
36
Касандрия
33
Никити
32
Муниципалитет Аристотеля
16
Иерисос
14
The municipality Nea Propontida
11
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84 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Loutra, Греция
Таунхаус 3 спальни
Loutra, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 280,000
Таунхаус 4 спальни в Pefkochori, Греция
Таунхаус 4 спальни
Pefkochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 400,000
Таунхаус 3 спальни в Палиури, Греция
Таунхаус 3 спальни
Палиури, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
This wonderful property is full of charm is located close to the picturesque village of Pali…
€ 215,000
Таунхаус 4 комнаты в Siviri, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Siviri, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 155 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 280,000
Таунхаус 4 спальни в Chaniotis, Греция
Таунхаус 4 спальни
Chaniotis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
HANIOTI luxurious Mediterranean maisonette for sale in an area that is rising in real estate…
€ 180,000
Таунхаус 2 спальни в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€ 135,000
Таунхаус 3 спальни в Ormos Panagias, Греция
Таунхаус 3 спальни
Ormos Panagias, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€ 350,000
Таунхаус 3 спальни в Никити, Греция
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 156 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€ 445,000
Таунхаус 4 спальни в Pefkochori, Греция
Таунхаус 4 спальни
Pefkochori, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 450,000
Таунхаус 2 спальни в Геракини, Греция
Таунхаус 2 спальни
Геракини, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 51 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€ 88,000
Таунхаус 3 спальни в Полийирос, Греция
Таунхаус 3 спальни
Полийирос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€ 200,000
Таунхаус 4 спальни в Муниципалитет Кассандра, Греция
Таунхаус 4 спальни
Муниципалитет Кассандра, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 750,000
Таунхаус 4 спальни в Палиури, Греция
Таунхаус 4 спальни
Палиури, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
You will love the stunning natural setting and unique design of this home including the priv…
€ 420,000
Таунхаус 3 спальни в Муниципалитет Кассандра, Греция
Таунхаус 3 спальни
Муниципалитет Кассандра, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Estate property luxury living at its best, with this stone detail and modern architecture ma…
€ 600,000
Таунхаус 2 спальни в Палиури, Греция
Таунхаус 2 спальни
Палиури, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 2
Just a short distance from the best beaches of Kassandra this maisonette boasts stone detail…
€ 155,000
Таунхаус 3 спальни в Палиури, Греция
Таунхаус 3 спальни
Палиури, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 3
Maisonette in the quaint town of Paliouri with a separate apartment for guests or ideal for …
€ 270,000
Таунхаус 2 спальни в Pefkochori, Греция
Таунхаус 2 спальни
Pefkochori, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 98 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€ 175,000
Таунхаус 4 спальни в Loutra, Греция
Таунхаус 4 спальни
Loutra, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 225 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 580,000
Таунхаус 3 спальни в Касандрия, Греция
Таунхаус 3 спальни
Касандрия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 220,000
Таунхаус 2 спальни в периферия Центральная Македония, Греция
Таунхаус 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 300,000
Таунхаус 3 спальни в Pefkochori, Греция
Таунхаус 3 спальни
Pefkochori, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 250,000
Таунхаус 4 спальни в Siviri, Греция
Таунхаус 4 спальни
Siviri, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 200,000
Таунхаус 2 спальни в Торони, Греция
Таунхаус 2 спальни
Торони, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€ 250,000
Таунхаус 3 спальни в Vourvourou, Греция
Таунхаус 3 спальни
Vourvourou, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€ 250,000
Таунхаус 2 спальни в периферия Центральная Македония, Греция
Таунхаус 2 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€ 240,000
Таунхаус 2 спальни в Fourka, Греция
Таунхаус 2 спальни
Fourka, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 200,000
Таунхаус 4 спальни в Fourka, Греция
Таунхаус 4 спальни
Fourka, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 130,000
Таунхаус 3 спальни в Касандрия, Греция
Таунхаус 3 спальни
Касандрия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 410,000
Таунхаус 4 спальни в Полийирос, Греция
Таунхаус 4 спальни
Полийирос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
€ 180,000
Таунхаус 4 спальни в Касандрия, Греция
Таунхаус 4 спальни
Касандрия, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 270,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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