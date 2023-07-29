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Жильё с бассейном в периферийная единица Халкидики, Греция

Муниципалитет Кассандра
1307
The Municipality of Sithonia
463
Никити
282
Касандрия
181
Полийирос
169
The municipality Nea Propontida
136
Муниципалитет Аристотеля
106
Неа-Муданья
68
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267 объектов найдено
Дом 3 спальни в Chaniotis, Греция
Дом 3 спальни
Chaniotis, Греция
Комнаты 3
Площадь 105 м²
Этаж -1
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 105 m2, 3 Уровни…
€ 549,000
Дом 3 спальни в Polychrono, Греция
Дом 3 спальни
Polychrono, Греция
Комнаты 3
Площадь 163 м²
Этаж -1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 163 m2, 3…
€ 610,000
Дом 3 спальни в Polychrono, Греция
Дом 3 спальни
Polychrono, Греция
Комнаты 3
Площадь 163 м²
Этаж -1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 163 m2, 3…
€ 610,000
Дом 3 спальни в Polychrono, Греция
Дом 3 спальни
Polychrono, Греция
Комнаты 3
Площадь 164 м²
Этаж -1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 164 m2, 3…
€ 610,000
Дом 3 спальни в Polychrono, Греция
Дом 3 спальни
Polychrono, Греция
Комнаты 3
Площадь 170 м²
Этаж -1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 170 m2, 3…
€ 640,000
Дом 3 спальни в Polychrono, Греция
Дом 3 спальни
Polychrono, Греция
Комнаты 3
Площадь 180 м²
Этаж -1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 180 m2, 3…
€ 680,000
Дом 3 спальни в Polychrono, Греция
Дом 3 спальни
Polychrono, Греция
Комнаты 3
Площадь 170 м²
Этаж -1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 170 m2, 3…
€ 640,000
Дом 3 спальни в Polychrono, Греция
Дом 3 спальни
Polychrono, Греция
Комнаты 3
Площадь 232 м²
Этаж -1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 232 m2, 3…
€ 750,000
Дом 3 спальни в Polychrono, Греция
Дом 3 спальни
Polychrono, Греция
Комнаты 3
Площадь 190 м²
Этаж -1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 190 m2, 3…
€ 730,000
Дом 3 спальни в Polychrono, Греция
Дом 3 спальни
Polychrono, Греция
Комнаты 3
Площадь 205 м²
Этаж -1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 205 m2, 3…
€ 790,000
Дом 4 спальни в Pefkochori, Греция
Дом 4 спальни
Pefkochori, Греция
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Этаж -1
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 150 m2, 3 Ур…
€ 580,000
Дом 4 спальни в Pefkochori, Греция
Дом 4 спальни
Pefkochori, Греция
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Этаж -1
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 150 m2, 3 Ур…
€ 460,000
Дом 4 спальни в Pefkochori, Греция
Дом 4 спальни
Pefkochori, Греция
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Этаж -1
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 150 m2, 3 Ур…
€ 580,000
Вилла 8 спален в Siviri, Греция
Вилла 8 спален
Siviri, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 289 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
€ 650,000
Дом 4 спальни в Pefkochori, Греция
Дом 4 спальни
Pefkochori, Греция
Комнаты 4
Площадь 160 м²
Этаж -1
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 160 m2, 3 Ур…
€ 650,000
Дом 4 спальни в Pefkochori, Греция
Дом 4 спальни
Pefkochori, Греция
Комнаты 4
Площадь 160 м²
Этаж -1
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 160 m2, 3 Ур…
€ 570,000
Дом 4 спальни в Pefkochori, Греция
Дом 4 спальни
Pefkochori, Греция
Комнаты 4
Площадь 160 м²
Этаж -1
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 160 m2, 3 Ур…
€ 580,000
Дом 4 спальни в Pefkochori, Греция
Дом 4 спальни
Pefkochori, Греция
Комнаты 4
Площадь 160 м²
Этаж -1
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 160 m2, 3 Ур…
€ 740,000
Вилла 4 спальни в Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 223 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Вил…
€ 980,000
Дом 3 спальни в Неос-Мармарас, Греция
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 3
Площадь 105 м²
Этаж -1
Paradeisos ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 105 m2, 3 Уров…
€ 480,000
Дом 3 спальни в Неос-Мармарас, Греция
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Этаж -1
Paradeisos ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 85 m2, 3 Уровн…
€ 390,000
Дом 3 спальни в Неос-Мармарас, Греция
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 3
Площадь 90 м²
Этаж -1
Paradeisos ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 90 m2, 3 Уровн…
€ 450,000
Вилла 3 спальни в Kriopigi, Греция
Вилла 3 спальни
Kriopigi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
€ 600,000
Вилла 3 спальни в Kriopigi, Греция
Вилла 3 спальни
Kriopigi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
€ 600,000
Дом 4 спальни в Polychrono, Греция
Дом 4 спальни
Polychrono, Греция
Комнаты 4
Площадь 360 м²
Этаж -1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 5 WC Площадь: 360 m2, 3 Ур…
€ 1,150,000
Дом 3 спальни в Неос-Мармарас, Греция
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 3
Площадь 95 м²
Этаж -1
Paradeisos ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 95 m2, 3 Уровн…
€ 490,000
Дом 3 спальни в Pefkochori, Греция
Дом 3 спальни
Pefkochori, Греция
Комнаты 3
Площадь 120 м²
Этаж -1
€ 750,000
Дом 6 спален в Муниципалитет Кассандра, Греция
Дом 6 спален
Муниципалитет Кассандра, Греция
Комнаты 6
Площадь 330 м²
Этаж -1
Sani ПРОДАЁТСЯ Вилла 6 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 3 WC Площадь: 330 m2, 3 Уровни, …
€ 3,300,000
Дом 3 спальни в Неос-Мармарас, Греция
Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж -1
Paradeisos ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 100 m2, 3 Уровни, …
€ 420,000
Дом 6 спален в Неос-Мармарас, Греция
Дом 6 спален
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 6
Площадь 200 м²
Этаж -1
Paradeisos ПРОДАЁТСЯ Дом 6 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 4 Ванная Площадь: 200 m2, 3 Уровни, …
€ 840,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция

квартиры
дома

Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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