ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
9
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Недвижимость от собственников
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Недвижимость от собственников
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Студии
Квартиры-студии с бассейном в периферийная единица Халкидики, Греция
Муниципалитет Кассандра
3
Студия
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 3 спальни
Alexandros, Греция
5
3
1
Продается 2-этажная вилла площадью 185 кв.м на Ионических островах. Первый этаж состоит из о…
€ 700,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Литохоро, Греция
7
5
4
Продается 4-этажный коттедж площадью 430 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€ 430,000
Рекомендовать
Коттедж 1 спальня
Alepochori, Греция
2
1
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 75 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
€ 127,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Неа-Каликратия, Греция
1
1
49 м²
Здание с апартаментами находится в 650 метрах от песчаного пляжа в Калликратии. Квартира рас…
€ 104,494
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4
135 м²
1/1
Продается квартира площадью 135 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вт…
€ 323,434
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Chaniotis, Греция
4
4
150 м²
2
Вилла расположена в пригороде очень популярной деревни Ханиоти в элитном районе среди роскош…
€ 600,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Афины, Греция
2
1
4/1
Продается квартира площадью 50 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
€ 70,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Kalyves Polygyrou, Греция
4
2
3
Продается таунхаус площадью 109 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€ 220,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни
Лехена, Греция
5
2
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 216 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€ 265,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Пеания, Греция
4
1
4/1
Продается квартира площадью 132 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
€ 375,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
периферия Пелопоннес, Греция
2
1
119 м²
ID Недвижимость: 581716 - Коилада, квартира непрерывно на полу ПРОДАЕТСЯ Жилая площадь ок. 1…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 1 спальня
Pikermi, Греция
5
1
Продается 2-этажная вилла площадью 800 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
€ 1,800,000
Рекомендовать
Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL