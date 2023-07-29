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Квартиры-студии с видом на море в периферийная единица Халкидики, Греция

Муниципалитет Кассандра
3
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Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция

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