Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. Македонии и Фракии
  5. периферия Центральная Македония
  6. Студии

Квартиры-студии с видом на горы в периферийная единица Халкидики, Греция

Муниципалитет Кассандра
3
Студия В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 4 спальни в Siviri, Греция
Дом 4 спальни
Siviri, Греция
Комнаты 4
Площадь 211 м²
Этаж -1
For sale a villa of 211 sq.m. with garden 1242sq.m. and pool in Kypsa (Halkidiki). The pr…
€ 746,387
Квартира 4 спальни в Афины, Греция
Квартира 4 спальни
Афины, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Две квартиры на первом этаже 47,50 кв.м. каждый в Скала Потамия, Тассос, каждый из которых в…
€ 280,000
Квартира 2 006 спален в Греция, Греция
Квартира 2 006 спален
Греция, Греция
Количество спален 2006
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Эта квартира на 2-м этаже, выставленная на продажу, имеет самый удивительный вид на город Ко…
€ 250,000
Квартира 3 спальни в Афины, Греция
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 131 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
€ 350,000
Дом 5 спален в Греция, Греция
Дом 5 спален
Греция, Греция
Комнаты 5
Площадь 220 м²
Этаж -1
Kassiopi ПРОДАЁТСЯ Вилла 5 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 220 m2, 2 Уровни, …
€ 646,869
Вилла 5 спален в Kira Chrisikou, Греция
Вилла 5 спален
Kira Chrisikou, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
€ 950,000
Дом 4 спальни в Македонии и Фракии, Греция
Дом 4 спальни
Македонии и Фракии, Греция
Количество спален 4
Площадь 230 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной кла…
€ 497,591
Квартира 2 спальни в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 85 кв.м в Салониках. Квартира расположена на первом этаже и сост…
€ 200,000
Коттедж 6 спален в Стерне, Греция
Коттедж 6 спален
Стерне, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 268 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€ 380,000
Таунхаус 2 спальни в Крица, Греция
Таунхаус 2 спальни
Крица, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цоко…
€ 135,000
Квартира 2 спальни в Афины, Греция
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 93 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€ 290,000
Вилла 4 спальни в Kariotiko, Греция
Вилла 4 спальни
Kariotiko, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спаль…
€ 950,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти