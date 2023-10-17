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Квартиры-студии в периферийная единица Халкидики, Греция

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2 объекта найдено
Студия 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Pefkochori, Греция
Студия 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Pefkochori, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Apartments for sale in the tourist town of Pefkohori are only 60 m from the sandy beach. Ide…
€170,000
Студия 5 спален в Polychrono, Греция
Студия 5 спален
Polychrono, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 138 м²
Комплекс с 5 студии в аренду расположен в центре деревни Полихроно, в 200 метрах от прекрасн…
€420,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция

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