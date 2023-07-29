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Многоуровневые квартиры с видом на море в периферийная единица Халкидики, Греция

Многоуровневые квартиры В архив
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 6 спален в Pefkochori, Греция
Многоуровневые квартиры 6 спален
Pefkochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Timeless yet modern and located in the popular and vibrant town of PEFKOHORI with a strollin…
€ 670,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
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