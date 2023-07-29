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Жилая
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Жильё с видом на горы в периферийная единица Халкидики, Греция
Муниципалитет Кассандра
1307
The Municipality of Sithonia
463
Никити
282
Касандрия
181
Полийирос
169
The municipality Nea Propontida
136
Муниципалитет Аристотеля
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Неа-Муданья
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Квартира 1 спальня
Siviri, Греция
2
1
1/1
Продается квартира площадью 52 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€ 158,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
3
2
2
Продается дуплекс площадью 78 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распол…
€ 175,000
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Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
5
4
1
Продается 1-этажная вилла площадью 223 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Вил…
€ 980,000
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Таунхаус 3 спальни
Loutra, Греция
4
2
1
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 280,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни
Chaniotis, Греция
5
2
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€ 425,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Polychrono, Греция
3
2
124 м²
2
Виллы в современном жилом комплексе «SEA GRACE» расположенном в спокойной …
€ 495,000
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Дом 2 спальни
Kriopigi, Греция
2
2
345 м²
Super opportunity to take over and finish off these chalet-style maisonettes ideal for summe…
€ 345,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Pefkochori, Греция
6
2
1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 400,000
Рекомендовать
Коттедж 5 комнат
Сикея, Греция
5
2
Продается 0-этажный коттедж площадью 138 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из …
€ 750,000
Рекомендовать
Квартира 7 спален
Палиури, Греция
7
4
315 м²
Holiday Living in a quiet location on the outskirts of Paliouri. The building built in 1989 …
€ 450,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Polychrono, Греция
3
2
118 м²
2
Виллы в современном жилом комплексе «SEA GRACE» расположенном в спокойной …
€ 472,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Палиури, Греция
3
2
107 м²
This wonderful property is full of charm is located close to the picturesque village of Pali…
€ 215,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни
Kriopigi, Греция
6
3
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€ 900,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Муниципалитет Кассандра, Греция
3
110 м²
-1
Sani ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 110 m2, 2 Уровни, О…
€ 350,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната
Kriopigi, Греция
1
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из…
€ 180,000
Рекомендовать
Коттедж 7 комнат
Galarinos, Греция
7
1
Продается 0-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. И…
€ 250,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 комнаты
Siviri, Греция
4
1
Продается таунхаус площадью 155 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 280,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Chaniotis, Греция
4
3
105 м²
HANIOTI luxurious Mediterranean maisonette for sale in an area that is rising in real estate…
€ 180,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Полийирос, Греция
5
2
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной …
€ 170,000
Рекомендовать
Коттедж 6 комнат
Каландра, Греция
6
3
Продается 0-этажный коттедж площадью 230 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. И…
€ 350,000
Рекомендовать
Коттедж 9 комнат
Galarinos, Греция
9
1
Продается 0-этажный коттедж площадью 630 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на горы.…
€ 330,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Муниципалитет Кассандра, Греция
3
128 м²
-1
Коттедж площадью 96м2 построен на частном участке в комплексе на 2 уровнях и состоит из 5 ко…
€ 480,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Неа-Фокея, Греция
3
100 м²
-1
Nea Fokaia ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 100 m2, 2 Уров…
€ 300,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Муниципалитет Кассандра, Греция
2
80 м²
-1
Sani ПРОДАЁТСЯ Дом 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 80 m2, , Хорошее состоян…
€ 370,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Chaniotis, Греция
4
3
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 175 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
€ 700,000
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Таунхаус 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
3
2
2
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€ 135,000
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Коттедж 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
4
2
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
€ 230,000
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Таунхаус 3 спальни
Ormos Panagias, Греция
5
2
3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€ 350,000
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Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5
2
1
Продается 3-этажная вилла площадью 170 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
€ 880,000
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Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
5
2
1
Продается 3-этажная вилла площадью 170 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
€ 750,000
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Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция
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Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция
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