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Жильё с видом на горы в периферийная единица Халкидики, Греция

Муниципалитет Кассандра
1307
The Municipality of Sithonia
463
Никити
282
Касандрия
181
Полийирос
169
The municipality Nea Propontida
136
Муниципалитет Аристотеля
106
Неа-Муданья
68
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300 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Siviri, Греция
Квартира 1 спальня
Siviri, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 52 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€ 158,000
Квартира 2 спальни в Никити, Греция
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 78 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распол…
€ 175,000
Вилла 4 спальни в Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 223 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Вил…
€ 980,000
Таунхаус 3 спальни в Loutra, Греция
Таунхаус 3 спальни
Loutra, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 280,000
Коттедж 4 спальни в Chaniotis, Греция
Коттедж 4 спальни
Chaniotis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€ 425,000
Коттедж 3 спальни в Polychrono, Греция
Коттедж 3 спальни
Polychrono, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Виллы в современном жилом комплексе «SEA GRACE» расположенном в  спокойной …
€ 495,000
Дом 2 спальни в Kriopigi, Греция
Дом 2 спальни
Kriopigi, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 345 м²
Super opportunity to take over and finish off these chalet-style maisonettes ideal for summe…
€ 345,000
Таунхаус 4 спальни в Pefkochori, Греция
Таунхаус 4 спальни
Pefkochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 400,000
Коттедж 5 комнат в Сикея, Греция
Коттедж 5 комнат
Сикея, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 138 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из …
€ 750,000
Квартира 7 спален в Палиури, Греция
Квартира 7 спален
Палиури, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 315 м²
Holiday Living in a quiet location on the outskirts of Paliouri. The building built in 1989 …
€ 450,000
Коттедж 3 спальни в Polychrono, Греция
Коттедж 3 спальни
Polychrono, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
Виллы в современном жилом комплексе «SEA GRACE» расположенном в  спокойной …
€ 472,000
Таунхаус 3 спальни в Палиури, Греция
Таунхаус 3 спальни
Палиури, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
This wonderful property is full of charm is located close to the picturesque village of Pali…
€ 215,000
Коттедж 4 спальни в Kriopigi, Греция
Коттедж 4 спальни
Kriopigi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€ 900,000
Дом 3 спальни в Муниципалитет Кассандра, Греция
Дом 3 спальни
Муниципалитет Кассандра, Греция
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Этаж -1
Sani ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 110 m2, 2 Уровни, О…
€ 350,000
Коттедж 1 комната в Kriopigi, Греция
Коттедж 1 комната
Kriopigi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из…
€ 180,000
Коттедж 7 комнат в Galarinos, Греция
Коттедж 7 комнат
Galarinos, Греция
Комнаты 7
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. И…
€ 250,000
Таунхаус 4 комнаты в Siviri, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Siviri, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 155 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 280,000
Таунхаус 4 спальни в Chaniotis, Греция
Таунхаус 4 спальни
Chaniotis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
HANIOTI luxurious Mediterranean maisonette for sale in an area that is rising in real estate…
€ 180,000
Коттедж 3 спальни в Полийирос, Греция
Коттедж 3 спальни
Полийирос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной …
€ 170,000
Коттедж 6 комнат в Каландра, Греция
Коттедж 6 комнат
Каландра, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 3
Продается 0-этажный коттедж площадью 230 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. И…
€ 350,000
Коттедж 9 комнат в Galarinos, Греция
Коттедж 9 комнат
Galarinos, Греция
Комнаты 9
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 630 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на горы.…
€ 330,000
Дом 3 спальни в Муниципалитет Кассандра, Греция
Дом 3 спальни
Муниципалитет Кассандра, Греция
Комнаты 3
Площадь 128 м²
Этаж -1
Коттедж площадью 96м2 построен на частном участке в комплексе на 2 уровнях и состоит из 5 ко…
€ 480,000
Дом 3 спальни в Неа-Фокея, Греция
Дом 3 спальни
Неа-Фокея, Греция
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж -1
Nea Fokaia ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 100 m2, 2 Уров…
€ 300,000
Дом 2 спальни в Муниципалитет Кассандра, Греция
Дом 2 спальни
Муниципалитет Кассандра, Греция
Комнаты 2
Площадь 80 м²
Этаж -1
Sani ПРОДАЁТСЯ Дом 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 80 m2, , Хорошее состоян…
€ 370,000
Коттедж 3 спальни в Chaniotis, Греция
Коттедж 3 спальни
Chaniotis, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 175 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
€ 700,000
Таунхаус 2 спальни в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€ 135,000
Коттедж 2 спальни в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
€ 230,000
Таунхаус 3 спальни в Ormos Panagias, Греция
Таунхаус 3 спальни
Ormos Panagias, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€ 350,000
Вилла 4 спальни в Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 170 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
€ 880,000
Вилла 4 спальни в Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 170 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
€ 750,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция

квартиры
дома

Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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