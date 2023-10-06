Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. периферийная единица Халкидики
  5. Особняки

Особняки с бассейном в периферийная единица Халкидики, Греция

Особняк В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 74 кв.м в Салониках. Квартира расположена на втором этаже и сост…
€124,212
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном в Муниципалитет Кассандра, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Муниципалитет Кассандра, Греция
Комнаты 4
Площадь 152 м²
Этаж -1
Sani ПРОДАЁТСЯ Дом 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 152 m2, 3 Уровни, Хо…
€645,208
Коттедж 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
На продажу выставленыдва автономных одинаковых дома площадью 250 кв.м, которые расположены н…
€546,535
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Ano Potamos, Греция
Таунхаус 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Ano Potamos, Греция
Комнаты 1
Площадь 226 м²
Количество этажей 3
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 226 кв.м в регионе Киклады. Таyнхаус расположен на…
€298,110
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Агия Пелагия, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Агия Пелагия, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€794,960
Дом 4 спальни с парковкой в периферия Центральная Македония, Греция
Дом 4 спальни с парковкой
периферия Центральная Македония, Греция
Количество спален 4
Площадь 224 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 224 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из Первый …
€297,788
Таунхаус 2 комнаты с видом на море, на первой береговой линии в Гази, Греция
Таунхаус 2 комнаты с видом на море, на первой береговой линии
Гази, Греция
Комнаты 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 125 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€149,055
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Flogita, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Flogita, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 215 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
€506,787
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Voula South of Athens, Nea Kalymnos area, apartment of 110 sq.m. airy 2nd floor bright, in g…
€478,196
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы в Греция, Греция
Дом 2 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Греция, Греция
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Котт…
€694,840
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings в Potamies, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings
Potamies, Греция
Комнаты 1
Площадь 136 м²
Количество этажей 3
Предлагается на продажу: Очаровательный традиционный полудом с видом на горы в Ираклионе, Кр…
€197,746
Квартира 11 комнат с мебелью, с Painted, с A C в периферия Пелопоннес, Греция
Квартира 11 комнат с мебелью, с Painted, с A C
периферия Пелопоннес, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 450 м²
Property Code: 581469 - Hotel FOR SALE in Asini Kantia for €700.000 . This 450 sq. m. furnis…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти