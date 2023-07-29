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265 объектов найдено
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Дом 3 спальни
Chaniotis, Греция
3
105 м²
-1
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 105 m2, 3 Уровни…
€ 549,000
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Дом 3 спальни
Polychrono, Греция
3
163 м²
-1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 163 m2, 3…
€ 610,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Polychrono, Греция
3
163 м²
-1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 163 m2, 3…
€ 610,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Polychrono, Греция
3
164 м²
-1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 164 m2, 3…
€ 610,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Polychrono, Греция
3
170 м²
-1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 170 m2, 3…
€ 640,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Polychrono, Греция
3
180 м²
-1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 180 m2, 3…
€ 680,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Polychrono, Греция
3
170 м²
-1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 170 m2, 3…
€ 640,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Polychrono, Греция
3
232 м²
-1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 232 m2, 3…
€ 750,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Polychrono, Греция
3
190 м²
-1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 190 m2, 3…
€ 730,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Polychrono, Греция
3
205 м²
-1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 205 m2, 3…
€ 790,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Pefkochori, Греция
4
150 м²
-1
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 150 m2, 3 Ур…
€ 580,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Pefkochori, Греция
4
150 м²
-1
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 150 m2, 3 Ур…
€ 460,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Pefkochori, Греция
4
150 м²
-1
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 150 m2, 3 Ур…
€ 580,000
Рекомендовать
Вилла 8 спален
Siviri, Греция
9
5
1
Продается 3-этажная вилла площадью 289 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
€ 650,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Pefkochori, Греция
4
160 м²
-1
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 160 m2, 3 Ур…
€ 650,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Pefkochori, Греция
4
160 м²
-1
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 160 m2, 3 Ур…
€ 570,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Pefkochori, Греция
4
160 м²
-1
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 160 m2, 3 Ур…
€ 580,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Pefkochori, Греция
4
160 м²
-1
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 1 WC Площадь: 160 m2, 3 Ур…
€ 740,000
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Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
5
4
1
Продается 1-этажная вилла площадью 223 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Вил…
€ 980,000
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Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
3
105 м²
-1
Paradeisos ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 105 m2, 3 Уров…
€ 480,000
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Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
3
85 м²
-1
Paradeisos ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 85 m2, 3 Уровн…
€ 390,000
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Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
3
90 м²
-1
Paradeisos ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 90 m2, 3 Уровн…
€ 450,000
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Вилла 3 спальни
Kriopigi, Греция
4
2
1
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
€ 600,000
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Вилла 3 спальни
Kriopigi, Греция
4
2
1
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
€ 600,000
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Дом 4 спальни
Polychrono, Греция
4
360 м²
-1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 5 WC Площадь: 360 m2, 3 Ур…
€ 1,150,000
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Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
3
95 м²
-1
Paradeisos ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 95 m2, 3 Уровн…
€ 490,000
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Дом 3 спальни
Pefkochori, Греция
3
120 м²
-1
€ 750,000
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Дом 6 спален
Муниципалитет Кассандра, Греция
6
330 м²
-1
Sani ПРОДАЁТСЯ Вилла 6 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 3 WC Площадь: 330 m2, 3 Уровни, …
€ 3,300,000
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Дом 3 спальни
Неос-Мармарас, Греция
3
100 м²
-1
Paradeisos ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 100 m2, 3 Уровни, …
€ 420,000
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Дом 6 спален
Неос-Мармарас, Греция
6
200 м²
-1
Paradeisos ПРОДАЁТСЯ Дом 6 Cпальни, 2 Гостиная 2 Кухня 4 Ванная Площадь: 200 m2, 3 Уровни, …
€ 840,000
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Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция
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Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция
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