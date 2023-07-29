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629 объектов найдено
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Таунхаус 2 спальни
Kallithea, Греция
3
1
1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 225,000
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Таунхаус 2 спальни
Торони, Греция
3
1
1/1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€ 200,000
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Коттедж 2 спальни
Portes, Греция
3
1
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
€ 185,000
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Дом 3 спальни
Chaniotis, Греция
3
105 м²
-1
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 105 m2, 3 Уровни…
€ 549,000
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Коттедж 1 спальня
Уранополис, Греция
1
1
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 25 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
€ 280,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Никити, Греция
3
1
3
Продается таунхаус площадью 76 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€ 290,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален
Polychrono, Греция
9
4
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€ 320,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни
Неа-Фокея, Греция
3
1
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 74 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
€ 155,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Loutra, Греция
4
2
3
Продается таунхаус площадью 111 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 170,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Никити, Греция
4
1
3
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€ 230,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни
Мавдания оливковых рощ, Греция
5
3
1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый …
€ 320,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Каландра, Греция
4
3
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 121 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€ 330,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Moles Kalyves, Греция
4
2
2
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 300,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Неа-Скиони, Греция
4
2
2
Продается таунхаус площадью 107 кв.м в Халкидиках. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый …
€ 300,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
5
4
1
Продается 1-этажная вилла площадью 223 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Вил…
€ 980,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Skala Fourkas, Греция
5
2
1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€ 160,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Неа-Потидея, Греция
4
2
1
Продается таунхаус площадью 70 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус ра…
€ 200,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Kriopigi, Греция
4
2
1
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
€ 600,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Kriopigi, Греция
4
2
1
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на с…
€ 600,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Polychrono, Греция
4
360 м²
-1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Вилла 4 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 5 WC Площадь: 360 m2, 3 Ур…
€ 1,150,000
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Коттедж 3 спальни
Siviri, Греция
5
2
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 194 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€ 320,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Loutra, Греция
4
2
1
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 280,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален
Мавдания оливковых рощ, Греция
7
2
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
€ 850,000
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Таунхаус 2 спальни
Иерисос, Греция
4
2
3
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
€ 195,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни
Иерисос, Греция
3
2
3
Продается таунхаус площадью 117 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Таyнхаус распол…
€ 185,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни
Chaniotis, Греция
5
2
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€ 425,000
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Дом 3 спальни
Pefkochori, Греция
3
120 м²
-1
€ 750,000
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Дом 6 спален
Муниципалитет Кассандра, Греция
6
330 м²
-1
Sani ПРОДАЁТСЯ Вилла 6 Cпальни, 1 Гостиная 2 Кухня 2 Ванная 3 WC Площадь: 330 m2, 3 Уровни, …
€ 3,300,000
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Таунхаус 3 спальни
Pefkochori, Греция
3
2
93 м²
This beachfront maisonette is a competitive option for someone looking for a holiday home fo…
€ 320,000
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Дом 3 спальни
Палиури, Греция
3
160 м²
-1
Paliouri ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 160 m2, , В стадии…
€ 750,000
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Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция
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