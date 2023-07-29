Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. Македонии и Фракии
  5. периферия Центральная Македония
  6. Дома

Дома с видом на горы в периферийная единица Халкидики, Греция

Муниципалитет Кассандра
984
The Municipality of Sithonia
346
Никити
181
Полийирос
131
Касандрия
126
The municipality Nea Propontida
97
Муниципалитет Аристотеля
86
Иерисос
52
Показать больше
286 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Chaniotis, Греция
Вилла 4 спальни
Chaniotis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 223 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Вил…
€ 980,000
Таунхаус 3 спальни в Loutra, Греция
Таунхаус 3 спальни
Loutra, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 280,000
Коттедж 4 спальни в Chaniotis, Греция
Коттедж 4 спальни
Chaniotis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€ 425,000
Коттедж 3 спальни в Polychrono, Греция
Коттедж 3 спальни
Polychrono, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Виллы в современном жилом комплексе «SEA GRACE» расположенном в  спокойной …
€ 495,000
Дом 2 спальни в Kriopigi, Греция
Дом 2 спальни
Kriopigi, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 345 м²
Super opportunity to take over and finish off these chalet-style maisonettes ideal for summe…
€ 345,000
Таунхаус 4 спальни в Pefkochori, Греция
Таунхаус 4 спальни
Pefkochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 400,000
Коттедж 5 комнат в Сикея, Греция
Коттедж 5 комнат
Сикея, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 138 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из …
€ 750,000
Коттедж 3 спальни в Polychrono, Греция
Коттедж 3 спальни
Polychrono, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
Виллы в современном жилом комплексе «SEA GRACE» расположенном в  спокойной …
€ 472,000
Таунхаус 3 спальни в Палиури, Греция
Таунхаус 3 спальни
Палиури, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
This wonderful property is full of charm is located close to the picturesque village of Pali…
€ 215,000
Коттедж 4 спальни в Kriopigi, Греция
Коттедж 4 спальни
Kriopigi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€ 900,000
Дом 3 спальни в Муниципалитет Кассандра, Греция
Дом 3 спальни
Муниципалитет Кассандра, Греция
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Этаж -1
Sani ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 110 m2, 2 Уровни, О…
€ 350,000
Коттедж 1 комната в Kriopigi, Греция
Коттедж 1 комната
Kriopigi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из…
€ 180,000
Коттедж 7 комнат в Galarinos, Греция
Коттедж 7 комнат
Galarinos, Греция
Комнаты 7
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. И…
€ 250,000
Таунхаус 4 комнаты в Siviri, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Siviri, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 155 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
€ 280,000
Таунхаус 4 спальни в Chaniotis, Греция
Таунхаус 4 спальни
Chaniotis, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
HANIOTI luxurious Mediterranean maisonette for sale in an area that is rising in real estate…
€ 180,000
Коттедж 3 спальни в Полийирос, Греция
Коттедж 3 спальни
Полийирос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной …
€ 170,000
Коттедж 6 комнат в Каландра, Греция
Коттедж 6 комнат
Каландра, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 3
Продается 0-этажный коттедж площадью 230 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. И…
€ 350,000
Коттедж 9 комнат в Galarinos, Греция
Коттедж 9 комнат
Galarinos, Греция
Комнаты 9
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 630 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на горы.…
€ 330,000
Дом 3 спальни в Муниципалитет Кассандра, Греция
Дом 3 спальни
Муниципалитет Кассандра, Греция
Комнаты 3
Площадь 128 м²
Этаж -1
Коттедж площадью 96м2 построен на частном участке в комплексе на 2 уровнях и состоит из 5 ко…
€ 480,000
Дом 3 спальни в Неа-Фокея, Греция
Дом 3 спальни
Неа-Фокея, Греция
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж -1
Nea Fokaia ПРОДАЁТСЯ Дом 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 100 m2, 2 Уров…
€ 300,000
Дом 2 спальни в Муниципалитет Кассандра, Греция
Дом 2 спальни
Муниципалитет Кассандра, Греция
Комнаты 2
Площадь 80 м²
Этаж -1
Sani ПРОДАЁТСЯ Дом 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 80 m2, , Хорошее состоян…
€ 370,000
Коттедж 3 спальни в Chaniotis, Греция
Коттедж 3 спальни
Chaniotis, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 175 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
€ 700,000
Таунхаус 2 спальни в Айос-Николаос, Греция
Таунхаус 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус расп…
€ 135,000
Коттедж 2 спальни в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
€ 230,000
Таунхаус 3 спальни в Ormos Panagias, Греция
Таунхаус 3 спальни
Ormos Panagias, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 180 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Таyнхаус рас…
€ 350,000
Вилла 4 спальни в Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 170 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
€ 880,000
Вилла 4 спальни в Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 170 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
€ 750,000
Вилла 4 спальни в Polychrono, Греция
Вилла 4 спальни
Polychrono, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 170 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
€ 730,000
Коттедж 4 спальни в Skala Fourkas, Греция
Коттедж 4 спальни
Skala Fourkas, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
€ 380,000
Коттедж 4 спальни в Skala Fourkas, Греция
Коттедж 4 спальни
Skala Fourkas, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
€ 380,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция

виллы
коттеджи
шале
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти