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Дуплексы с бассейном в периферийная единица Халкидики, Греция

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Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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