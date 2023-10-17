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Дуплексы в периферийная единица Халкидики, Греция

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1 объект найдено
Дуплекс 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Siviri, Греция
Дуплекс 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Siviri, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Код недвижимости: 3-1082 - Квартира на продажу в Кассандра Сивири за € 240.000 . Это 85 кв. …
€250,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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