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Коттеджи с бассейном в периферийная единица Халкидики, Греция

Муниципалитет Кассандра
176
The Municipality of Sithonia
79
Никити
48
The municipality Nea Propontida
43
Касандрия
42
Полийирос
42
Муниципалитет Аристотеля
34
Иерисос
21
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31 объект найдено
Коттедж 8 спален в Kriopigi, Греция
Коттедж 8 спален
Kriopigi, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€ 560,000
Коттедж 2 спальни в Kallithea, Греция
Коттедж 2 спальни
Kallithea, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
€ 380,000
Коттедж 4 спальни в Skala Fourkas, Греция
Коттедж 4 спальни
Skala Fourkas, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
€ 380,000
Коттедж 4 спальни в Skala Fourkas, Греция
Коттедж 4 спальни
Skala Fourkas, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
€ 380,000
Коттедж 4 спальни в Skala Fourkas, Греция
Коттедж 4 спальни
Skala Fourkas, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
€ 380,000
Коттедж 2 спальни в Skala Fourkas, Греция
Коттедж 2 спальни
Skala Fourkas, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
€ 380,000
Коттедж 3 спальни в Неа-Скиони, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Скиони, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 116 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€ 550,000
Коттедж 3 спальни в Никити, Греция
Коттедж 3 спальни
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 131 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€ 300,000
Коттедж 3 спальни в Никити, Греция
Коттедж 3 спальни
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 131 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€ 300,000
Коттедж 3 спальни в Никити, Греция
Коттедж 3 спальни
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 131 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€ 300,000
Коттедж 3 спальни в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€ 240,000
Коттедж 3 спальни в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€ 265,000
Коттедж 4 спальни в Moles Kalyves, Греция
Коттедж 4 спальни
Moles Kalyves, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 136 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€ 330,000
Коттедж 4 спальни в Moles Kalyves, Греция
Коттедж 4 спальни
Moles Kalyves, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 136 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€ 310,000
Коттедж 4 спальни в Moles Kalyves, Греция
Коттедж 4 спальни
Moles Kalyves, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 136 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€ 350,000
Коттедж 3 спальни в Айос-Мамас, Греция
Коттедж 3 спальни
Айос-Мамас, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 365 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 3 спальных ко…
€ 650,000
Коттедж 4 комнаты в Taxiarchis, Греция
Коттедж 4 комнаты
Taxiarchis, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 3
На холме чуть выше столицы полуострова Халкидики расположен комплекс коттеджей площадью 110 …
€ 210,000
Коттедж 3 спальни в Неа-Потидея, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
€ 200,000
Коттедж 5 спален в The Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 5 спален
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 440 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
€ 750,000
Коттедж 4 спальни в Pefkochori, Греция
Коттедж 4 спальни
Pefkochori, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
€ 1,000,000
Коттедж 5 спален в периферия Центральная Македония, Греция
Коттедж 5 спален
периферия Центральная Македония, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 135 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€ 630,000
Коттедж 5 спален в Муниципалитет Кассандра, Греция
Коттедж 5 спален
Муниципалитет Кассандра, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 110 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€ 650,000
Коттедж 4 спальни в Неа-Фокея, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа-Фокея, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€ 300,000
Коттедж 1 комната в Мавдания оливковых рощ, Греция
Коттедж 1 комната
Мавдания оливковых рощ, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из Первый…
€ 1,500,000
Коттедж 3 спальни в Муниципалитет Кассандра, Греция
Коттедж 3 спальни
Муниципалитет Кассандра, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€ 380,000
Коттедж 2 спальни в Муниципалитет Кассандра, Греция
Коттедж 2 спальни
Муниципалитет Кассандра, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€ 600,000
Коттедж 4 спальни в Siviri, Греция
Коттедж 4 спальни
Siviri, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€ 1,070,000
Коттедж 3 спальни в Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни
Kallithea, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€ 475,000
Коттедж 2 спальни в Муниципалитет Кассандра, Греция
Коттедж 2 спальни
Муниципалитет Кассандра, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
€ 430,000
Коттедж 3 спальни в Kriopigi, Греция
Коттедж 3 спальни
Kriopigi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€ 560,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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