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Коттеджи
Коттеджи с видом на море в периферийная единица Халкидики, Греция
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201 объект найдено
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Коттедж 2 спальни
Portes, Греция
3
1
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
€ 185,000
Рекомендовать
Коттедж 1 спальня
Уранополис, Греция
1
1
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 25 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
€ 280,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален
Polychrono, Греция
9
4
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€ 320,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни
Неа-Фокея, Греция
3
1
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 74 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
€ 155,000
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Коттедж 3 спальни
Каландра, Греция
4
3
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 121 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€ 330,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Siviri, Греция
5
2
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 194 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€ 320,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален
Мавдания оливковых рощ, Греция
7
2
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
€ 850,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни
Chaniotis, Греция
5
2
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€ 425,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Polychrono, Греция
3
2
124 м²
2
Виллы в современном жилом комплексе «SEA GRACE» расположенном в спокойной …
€ 495,000
Рекомендовать
Коттедж 5 комнат
Сикея, Греция
5
2
Продается 0-этажный коттедж площадью 138 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из …
€ 750,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Polychrono, Греция
3
2
118 м²
2
Виллы в современном жилом комплексе «SEA GRACE» расположенном в спокойной …
€ 472,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни
Kriopigi, Греция
6
3
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€ 900,000
Рекомендовать
Коттедж 1 комната
Kriopigi, Греция
1
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из…
€ 180,000
Рекомендовать
Коттедж 5 комнат
Неа-Муданья, Греция
5
1
Продается 0-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море
€ 270,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни
Kallithea, Греция
3
2
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
€ 380,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни
Kriopigi, Греция
6
3
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€ 675,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Chaniotis, Греция
4
3
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 175 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
€ 700,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален
Неа-Потидея, Греция
9
4
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 236 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальны…
€ 220,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален
Неос-Мармарас, Греция
8
5
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 255 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Под…
€ 550,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален
Никити, Греция
7
3
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 237 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€ 350,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Неа-Потидея, Греция
5
2
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€ 160,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
4
2
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
€ 230,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Неа-Потидея, Греция
5
2
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€ 160,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Metamorfosi, Греция
4
1
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Кот…
€ 780,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни
Portes, Греция
3
1
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
€ 115,000
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Коттедж 3 спальни
Неа-Скиони, Греция
4
2
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 116 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€ 550,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Неа-Потидея, Греция
4
1
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
€ 200,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни
Никити, Греция
4
2
3
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€ 280,000
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Коттедж 3 спальни
Неа-Скиони, Греция
4
1
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€ 830,000
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Коттедж 1 спальня
Айос-Николаос, Греция
3
1
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 88 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
€ 380,000
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Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция
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