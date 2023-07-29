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Коттеджи с видом на море в периферийная единица Халкидики, Греция

Муниципалитет Кассандра
176
The Municipality of Sithonia
79
Никити
48
The municipality Nea Propontida
43
Касандрия
42
Полийирос
42
Муниципалитет Аристотеля
34
Иерисос
21
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201 объект найдено
Коттедж 2 спальни в Portes, Греция
Коттедж 2 спальни
Portes, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 2 спальных ком…
€ 185,000
Коттедж 1 спальня в Уранополис, Греция
Коттедж 1 спальня
Уранополис, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 25 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттедж…
€ 280,000
Коттедж 6 спален в Polychrono, Греция
Коттедж 6 спален
Polychrono, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€ 320,000
Коттедж 2 спальни в Неа-Фокея, Греция
Коттедж 2 спальни
Неа-Фокея, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 74 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ко…
€ 155,000
Коттедж 3 спальни в Каландра, Греция
Коттедж 3 спальни
Каландра, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 121 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€ 330,000
Коттедж 3 спальни в Siviri, Греция
Коттедж 3 спальни
Siviri, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 194 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€ 320,000
Коттедж 5 спален в Мавдания оливковых рощ, Греция
Коттедж 5 спален
Мавдания оливковых рощ, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 2 спальны…
€ 850,000
Коттедж 4 спальни в Chaniotis, Греция
Коттедж 4 спальни
Chaniotis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€ 425,000
Коттедж 3 спальни в Polychrono, Греция
Коттедж 3 спальни
Polychrono, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Виллы в современном жилом комплексе «SEA GRACE» расположенном в  спокойной …
€ 495,000
Коттедж 5 комнат в Сикея, Греция
Коттедж 5 комнат
Сикея, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 138 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из …
€ 750,000
Коттедж 3 спальни в Polychrono, Греция
Коттедж 3 спальни
Polychrono, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
Виллы в современном жилом комплексе «SEA GRACE» расположенном в  спокойной …
€ 472,000
Коттедж 4 спальни в Kriopigi, Греция
Коттедж 4 спальни
Kriopigi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€ 900,000
Коттедж 1 комната в Kriopigi, Греция
Коттедж 1 комната
Kriopigi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из…
€ 180,000
Коттедж 5 комнат в Неа-Муданья, Греция
Коттедж 5 комнат
Неа-Муданья, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море
€ 270,000
Коттедж 2 спальни в Kallithea, Греция
Коттедж 2 спальни
Kallithea, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пе…
€ 380,000
Коттедж 4 спальни в Kriopigi, Греция
Коттедж 4 спальни
Kriopigi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€ 675,000
Коттедж 3 спальни в Chaniotis, Греция
Коттедж 3 спальни
Chaniotis, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 175 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
€ 700,000
Коттедж 6 спален в Неа-Потидея, Греция
Коттедж 6 спален
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 236 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 3 спальны…
€ 220,000
Коттедж 6 спален в Неос-Мармарас, Греция
Коттедж 6 спален
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 255 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Под…
€ 550,000
Коттедж 5 спален в Никити, Греция
Коттедж 5 спален
Никити, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 237 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€ 350,000
Коттедж 3 спальни в Неа-Потидея, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€ 160,000
Коттедж 2 спальни в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
€ 230,000
Коттедж 3 спальни в Неа-Потидея, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Ц…
€ 160,000
Коттедж 3 спальни в Metamorfosi, Греция
Коттедж 3 спальни
Metamorfosi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Кот…
€ 780,000
Коттедж 2 спальни в Portes, Греция
Коттедж 2 спальни
Portes, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
€ 115,000
Коттедж 3 спальни в Неа-Скиони, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Скиони, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 116 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€ 550,000
Коттедж 3 спальни в Неа-Потидея, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
€ 200,000
Коттедж 3 спальни в Никити, Греция
Коттедж 3 спальни
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€ 280,000
Коттедж 3 спальни в Неа-Скиони, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Скиони, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€ 830,000
Коттедж 1 спальня в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 1 спальня
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 88 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
€ 380,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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