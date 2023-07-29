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Коттеджи с видом на горы в периферийная единица Халкидики, Греция

Муниципалитет Кассандра
176
The Municipality of Sithonia
79
Никити
48
The municipality Nea Propontida
43
Касандрия
42
Полийирос
42
Муниципалитет Аристотеля
34
Иерисос
21
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152 объекта найдено
Коттедж 4 спальни в Chaniotis, Греция
Коттедж 4 спальни
Chaniotis, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€ 425,000
Коттедж 3 спальни в Polychrono, Греция
Коттедж 3 спальни
Polychrono, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Виллы в современном жилом комплексе «SEA GRACE» расположенном в  спокойной …
€ 495,000
Коттедж 5 комнат в Сикея, Греция
Коттедж 5 комнат
Сикея, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 138 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из …
€ 750,000
Коттедж 3 спальни в Polychrono, Греция
Коттедж 3 спальни
Polychrono, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Количество этажей 2
Виллы в современном жилом комплексе «SEA GRACE» расположенном в  спокойной …
€ 472,000
Коттедж 4 спальни в Kriopigi, Греция
Коттедж 4 спальни
Kriopigi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€ 900,000
Коттедж 1 комната в Kriopigi, Греция
Коттедж 1 комната
Kriopigi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из…
€ 180,000
Коттедж 7 комнат в Galarinos, Греция
Коттедж 7 комнат
Galarinos, Греция
Комнаты 7
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 200 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. И…
€ 250,000
Коттедж 3 спальни в Полийирос, Греция
Коттедж 3 спальни
Полийирос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из гостиной …
€ 170,000
Коттедж 6 комнат в Каландра, Греция
Коттедж 6 комнат
Каландра, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 3
Продается 0-этажный коттедж площадью 230 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. И…
€ 350,000
Коттедж 9 комнат в Galarinos, Греция
Коттедж 9 комнат
Galarinos, Греция
Комнаты 9
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 630 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на горы.…
€ 330,000
Коттедж 3 спальни в Chaniotis, Греция
Коттедж 3 спальни
Chaniotis, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 175 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. К…
€ 700,000
Коттедж 2 спальни в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 2 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
€ 230,000
Коттедж 4 спальни в Skala Fourkas, Греция
Коттедж 4 спальни
Skala Fourkas, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
€ 380,000
Коттедж 4 спальни в Skala Fourkas, Греция
Коттедж 4 спальни
Skala Fourkas, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
€ 380,000
Коттедж 4 спальни в Skala Fourkas, Греция
Коттедж 4 спальни
Skala Fourkas, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
€ 380,000
Коттедж 2 спальни в Skala Fourkas, Греция
Коттедж 2 спальни
Skala Fourkas, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на…
€ 380,000
Коттедж 3 спальни в Неа-Скиони, Греция
Коттедж 3 спальни
Неа-Скиони, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 116 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€ 550,000
Коттедж 3 спальни в Никити, Греция
Коттедж 3 спальни
Никити, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€ 280,000
Коттедж 3 спальни в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€ 240,000
Коттедж 3 спальни в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 3 спальни
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€ 265,000
Коттедж 2 спальни в Никити, Греция
Коттедж 2 спальни
Никити, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Перв…
€ 270,000
Коттедж 2 спальни в Ammouliani, Греция
Коттедж 2 спальни
Ammouliani, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Коттед…
€ 500,000
Коттедж 5 спален в Kiourktsoglou, Греция
Коттедж 5 спален
Kiourktsoglou, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из одной спа…
€ 300,000
Коттедж 3 спальни в Kiourktsoglou, Греция
Коттедж 3 спальни
Kiourktsoglou, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€ 430,000
Коттедж 3 спальни в Agia Paraskevi, Греция
Коттедж 3 спальни
Agia Paraskevi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 128 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€ 290,000
Коттедж 4 спальни в Psakoudia, Греция
Коттедж 4 спальни
Psakoudia, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€ 180,000
Коттедж 4 спальни в The Municipality of Sithonia, Греция
Коттедж 4 спальни
The Municipality of Sithonia, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается 4-этажный коттедж площадью 164 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Цок…
€ 420,000
Коттедж 6 спален в Полийирос, Греция
Коттедж 6 спален
Полийирос, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 235 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Пер…
€ 650,000
Коттедж 5 спален в Nea Roda, Греция
Коттедж 5 спален
Nea Roda, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Цоколь…
€ 230,000
Коттедж 4 спальни в Kriopigi, Греция
Коттедж 4 спальни
Kriopigi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. П…
€ 260,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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