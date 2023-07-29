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Шале с бассейном в периферийная единица Халкидики, Греция

Муниципалитет Кассандра
5
Шале В архив
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2 объекта найдено
Шале 12 спален в Pefkochori, Греция
Шале 12 спален
Pefkochori, Греция
Комнаты 12
Площадь 85 м²
Этаж -1
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 12 Cпальни, 3 Гостиная 3 Кухня 3 Ванная 6 WC Площадь: 85 m…
€ 2,100,000
Шале 12 спален в Каландра, Греция
Шале 12 спален
Каландра, Греция
Комнаты 12
Площадь 500 м²
Этаж -1
Poseidi ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 12 Cпальни, 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 500 m2, Цоколь эт…
€ 2,500,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция

с видом на море
недорогая
элитная
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