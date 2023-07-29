Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. Македонии и Фракии
  5. периферия Центральная Македония
  6. Шале

Шале с видом на море в периферийная единица Халкидики, Греция

Муниципалитет Кассандра
5
Шале В архив
Очистить
5 объектов найдено
Шале 4 спальни в Polychrono, Греция
Шале 4 спальни
Polychrono, Греция
Комнаты 4
Площадь 600 м²
Этаж -1
Продается комплекс в Греции состоящий из трех вилл площадью 600 м2 на полуострове Халкидики.…
€ 5,900,000
Шале 12 спален в Pefkochori, Греция
Шале 12 спален
Pefkochori, Греция
Комнаты 12
Площадь 85 м²
Этаж -1
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 12 Cпальни, 3 Гостиная 3 Кухня 3 Ванная 6 WC Площадь: 85 m…
€ 2,100,000
Шале 12 спален в Каландра, Греция
Шале 12 спален
Каландра, Греция
Комнаты 12
Площадь 500 м²
Этаж -1
Poseidi ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 12 Cпальни, 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 500 m2, Цоколь эт…
€ 2,500,000
Шале 14 спален в Taxiarchis, Греция
Шале 14 спален
Taxiarchis, Греция
Комнаты 14
Площадь 593 м²
Этаж -1
Taxiarchis ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 14 Cпальни, 6 Кухня 6 Ванная 3 WC Площадь: 593 m2, Цоколь…
€ 1,275,000
Шале 9 спален в Polychrono, Греция
Шале 9 спален
Polychrono, Греция
Комнаты 9
Площадь 620 м²
Этаж -1
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 9 Cпальни, 2 Гостиная 4 Кухня 2 Ванная 2 WC Площадь: 620 m…
€ 570,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти