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Бунгало с видом на горы в периферийная единица Халкидики, Греция

Бунгало В архив
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1 объект найдено
Бунгало 3 спальни с мебелью, с видом на горы, с центральным отоплением в Муниципалитет Кассандра, Греция
Бунгало 3 спальни с мебелью, с видом на горы, с центральным отоплением
Муниципалитет Кассандра, Греция
Количество спален 3
Количество этажей 2
Magnificent home in Sani with this easy living home with a great floor plan and is a bungalo…
€250,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция

недорогая
элитная
Realting.com
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