Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. Македонии и Фракии
  5. периферия Центральная Македония
  6. Квартиры

Квартиры с бассейном в периферийная единица Халкидики, Греция

Муниципалитет Кассандра
323
The Municipality of Sithonia
117
Никити
101
Касандрия
55
The municipality Nea Propontida
39
Полийирос
38
Неа-Муданья
26
Муниципалитет Аристотеля
20
Показать больше
Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Psakoudia, Греция
Квартира 2 спальни
Psakoudia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 86 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€ 150,000
Квартира 4 комнаты в Skala Fourkas, Греция
Квартира 4 комнаты
Skala Fourkas, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
Квартира в комплексе рядом с прекрасным пляжем в экологически чистом районе в окружении сосн…
€ 450,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти