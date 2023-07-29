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Квартиры с видом на море в периферийная единица Халкидики, Греция

Муниципалитет Кассандра
323
The Municipality of Sithonia
117
Никити
101
Касандрия
55
The municipality Nea Propontida
39
Полийирос
38
Неа-Муданья
26
Муниципалитет Аристотеля
20
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98 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 1 спальня
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 48 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€ 155,000
Квартира 2 спальни в Kalyves Polygyrou, Греция
Квартира 2 спальни
Kalyves Polygyrou, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 59 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€ 170,000
Квартира 2 спальни в Неа-Муданья, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Муданья, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на втором этаже и со…
€ 215,000
Квартира 1 спальня в Siviri, Греция
Квартира 1 спальня
Siviri, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€ 210,000
Квартира 1 комната в Loutra, Греция
Квартира 1 комната
Loutra, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€ 72,000
Квартира 1 комната в Loutra, Греция
Квартира 1 комната
Loutra, Греция
Комнаты 1
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира р…
€ 165,000
Квартира 1 спальня в Siviri, Греция
Квартира 1 спальня
Siviri, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 52 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€ 158,000
Квартира 1 спальня в Неа-Фокея, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Фокея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 48 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€ 87,000
Квартира 2 спальни в Никити, Греция
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 78 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распол…
€ 175,000
Квартира 1 спальня в Siviri, Греция
Квартира 1 спальня
Siviri, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 40 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€ 125,000
Квартира 1 спальня в Siviri, Греция
Квартира 1 спальня
Siviri, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 40 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€ 125,000
Квартира 1 спальня в Kallithea, Греция
Квартира 1 спальня
Kallithea, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 42 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€ 150,000
Квартира 2 спальни в Polychrono, Греция
Квартира 2 спальни
Polychrono, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1
Two-bedroom, first-floor Halkidiki apartment for sale in a small building centrally located …
€ 98,000
Квартира 2 спальни в Moles Kalyves, Греция
Квартира 2 спальни
Moles Kalyves, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
A substantial beachfront and completely furnished first-floor apartment with two bedrooms an…
€ 155,000
Квартира 1 спальня в Неа-Фокея, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Фокея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 40 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€ 125,000
Квартира 1 спальня в Неа-Фокея, Греция
Квартира 1 спальня
Неа-Фокея, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 40 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€ 125,000
Квартира 4 спальни в Pefkochori, Греция
Квартира 4 спальни
Pefkochori, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Код недвижимости: 3-1121 - Мезонет на продажу в Паллини Пефкохори для € 245.000 . Это 125 кв…
€ 245,000
Квартира 4 спальни в Неа-Скиони, Греция
Квартира 4 спальни
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 166 м²
Код недвижимости: 3-1092 - Мезонет на продажу в Паллини Неа Скиони за € 1.490.000 . Это 166 …
€ 1,490,000
Квартира 1 спальня в Polychrono, Греция
Квартира 1 спальня
Polychrono, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 45 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€ 148,000
Квартира 4 спальни в Никити, Греция
Квартира 4 спальни
Никити, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 110 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распо…
€ 230,000
Квартира 2 спальни в Неос-Мармарас, Греция
Квартира 2 спальни
Неос-Мармарас, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 62 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€ 110,000
Квартира 3 спальни в Иерисос, Греция
Квартира 3 спальни
Иерисос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 125 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Квартира распол…
€ 250,000
Квартира 4 спальни в Fourka, Греция
Квартира 4 спальни
Fourka, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
This versatile maisonette is surrounded by the pine tree-covered hills of Skala Fourka, 100 …
€ 410,000
Квартира 2 спальни в Polychrono, Греция
Квартира 2 спальни
Polychrono, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Код недвижимости: 3-1076 - Квартира на продажу в Паллини Полихроно для € 159.000 . Это 80 кв…
€ 159,000
Квартира 1 спальня в Торони, Греция
Квартира 1 спальня
Торони, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 45 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€ 110,000
Квартира 6 спален в Siviri, Греция
Квартира 6 спален
Siviri, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Код недвижимости: 3-1065 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Кассандре Сивири за € 650.000 . Это 320 …
€ 650,000
Квартира 5 спален в Loutra, Греция
Квартира 5 спален
Loutra, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 159 м²
Код недвижимости: 3-1046 - Квартира на продажу в Паллини Палиури за € 230.000 . Это 158…
€ 230,000
Квартира 2 спальни в Chaniotis, Греция
Квартира 2 спальни
Chaniotis, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
An opulent penthouse apartment this is centrally situated in the vibrant Halkidiki borough o…
€ 325,000
Квартира 2 спальни в Chaniotis, Греция
Квартира 2 спальни
Chaniotis, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
This lovely, recently semi-renovated apartment, offers sea views towards Sithonia and beachf…
€ 250,000
Квартира 2 спальни в Pefkochori, Греция
Квартира 2 спальни
Pefkochori, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
INVESTMENT OPPORTUNITY WITH A PRIME LOCATION!!! Situated on the beachfront from the sea in a…
€ 290,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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