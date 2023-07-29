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Квартиры
Квартиры с видом на море в периферийная единица Халкидики, Греция
Муниципалитет Кассандра
323
The Municipality of Sithonia
117
Никити
101
Касандрия
55
The municipality Nea Propontida
39
Полийирос
38
Неа-Муданья
26
Муниципалитет Аристотеля
20
Иерисос
13
Неос-Мармарас
7
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98 объектов найдено
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Квартира 1 спальня
Неос-Мармарас, Греция
2
1
1
Продается квартира площадью 48 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€ 155,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Kalyves Polygyrou, Греция
3
1
2/1
Продается квартира площадью 59 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€ 170,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Неа-Муданья, Греция
3
1
1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на втором этаже и со…
€ 215,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Siviri, Греция
2
1
1
Продается квартира площадью 60 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€ 210,000
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Квартира 1 комната
Loutra, Греция
1
1
1/1
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€ 72,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Loutra, Греция
1
2/1
Продается квартира площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира р…
€ 165,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Siviri, Греция
2
1
1/1
Продается квартира площадью 52 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€ 158,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Неа-Фокея, Греция
2
1
1
Продается квартира площадью 48 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€ 87,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
3
2
2
Продается дуплекс площадью 78 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распол…
€ 175,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Siviri, Греция
2
1
1/1
Продается квартира площадью 40 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€ 125,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Siviri, Греция
2
1
1/1
Продается квартира площадью 40 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€ 125,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Kallithea, Греция
2
1
1
Продается квартира площадью 42 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€ 150,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Polychrono, Греция
2
1
54 м²
1
Two-bedroom, first-floor Halkidiki apartment for sale in a small building centrally located …
€ 98,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Moles Kalyves, Греция
2
1
56 м²
A substantial beachfront and completely furnished first-floor apartment with two bedrooms an…
€ 155,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Неа-Фокея, Греция
2
1
1/1
Продается квартира площадью 40 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€ 125,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Неа-Фокея, Греция
2
1
1/1
Продается квартира площадью 40 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€ 125,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Pefkochori, Греция
4
2
125 м²
Код недвижимости: 3-1121 - Мезонет на продажу в Паллини Пефкохори для € 245.000 . Это 125 кв…
€ 245,000
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Квартира 4 спальни
Неа-Скиони, Греция
4
5
166 м²
Код недвижимости: 3-1092 - Мезонет на продажу в Паллини Неа Скиони за € 1.490.000 . Это 166 …
€ 1,490,000
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Квартира 1 спальня
Polychrono, Греция
2
1
2/1
Продается квартира площадью 45 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€ 148,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Никити, Греция
5
2
2
Продается дуплекс площадью 110 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распо…
€ 230,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Неос-Мармарас, Греция
3
1
2/1
Продается квартира площадью 62 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€ 110,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Иерисос, Греция
4
2
1/1
Продается квартира площадью 125 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Квартира распол…
€ 250,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни
Fourka, Греция
4
3
125 м²
This versatile maisonette is surrounded by the pine tree-covered hills of Skala Fourka, 100 …
€ 410,000
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Квартира 2 спальни
Polychrono, Греция
2
2
80 м²
Код недвижимости: 3-1076 - Квартира на продажу в Паллини Полихроно для € 159.000 . Это 80 кв…
€ 159,000
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Квартира 1 спальня
Торони, Греция
2
1
2/1
Продается квартира площадью 45 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
€ 110,000
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Квартира 6 спален
Siviri, Греция
6
4
320 м²
Код недвижимости: 3-1065 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Кассандре Сивири за € 650.000 . Это 320 …
€ 650,000
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Квартира 5 спален
Loutra, Греция
5
5
159 м²
Код недвижимости: 3-1046 - Квартира на продажу в Паллини Палиури за € 230.000 . Это 158…
€ 230,000
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Квартира 2 спальни
Chaniotis, Греция
2
1
72 м²
An opulent penthouse apartment this is centrally situated in the vibrant Halkidiki borough o…
€ 325,000
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Квартира 2 спальни
Chaniotis, Греция
2
1
67 м²
This lovely, recently semi-renovated apartment, offers sea views towards Sithonia and beachf…
€ 250,000
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Квартира 2 спальни
Pefkochori, Греция
2
2
80 м²
INVESTMENT OPPORTUNITY WITH A PRIME LOCATION!!! Situated on the beachfront from the sea in a…
€ 290,000
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Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция
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