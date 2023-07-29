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Квартиры с видом на горы в периферийная единица Халкидики, Греция

Муниципалитет Кассандра
323
The Municipality of Sithonia
117
Никити
101
Касандрия
55
The municipality Nea Propontida
39
Полийирос
38
Неа-Муданья
26
Муниципалитет Аристотеля
20
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14 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Siviri, Греция
Квартира 1 спальня
Siviri, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 52 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€ 158,000
Квартира 2 спальни в Никити, Греция
Квартира 2 спальни
Никити, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 78 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Дуплекс распол…
€ 175,000
Квартира 7 спален в Палиури, Греция
Квартира 7 спален
Палиури, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 315 м²
Holiday Living in a quiet location on the outskirts of Paliouri. The building built in 1989 …
€ 450,000
Квартира 2 спальни в Каландра, Греция
Квартира 2 спальни
Каландра, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 55 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
€ 115,000
Многоуровневые квартиры 6 спален в Палиури, Греция
Многоуровневые квартиры 6 спален
Палиури, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Villa only meters from the sandy beach in the quiet area of KSENIA, with a total of 200 sq m…
€ 490,000
Многоуровневые квартиры 6 спален в Pefkochori, Греция
Многоуровневые квартиры 6 спален
Pefkochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Timeless yet modern and located in the popular and vibrant town of PEFKOHORI with a strollin…
€ 670,000
Квартира 1 спальня в Pefkochori, Греция
Квартира 1 спальня
Pefkochori, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 50 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€ 110,000
Квартира 3 спальни в Полийирос, Греция
Квартира 3 спальни
Полийирос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 130 кв.м в Халкидиках. Квартира расположена на пятом этаже и сос…
€ 180,000
Квартира 4 спальни в Nea Roda, Греция
Квартира 4 спальни
Nea Roda, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается дуплекс площадью 150 кв.м на полуострове Афон, региона Халкидики. Дуплекс располож…
€ 130,000
Квартира 2 спальни в Pefkochori, Греция
Квартира 2 спальни
Pefkochori, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 80 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€ 270,000
Квартира 2 спальни в Pefkochori, Греция
Квартира 2 спальни
Pefkochori, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 67 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира ра…
€ 270,000
Квартира 2 спальни в Kriopigi, Греция
Квартира 2 спальни
Kriopigi, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира р…
€ 140,000
Квартира 4 спальни в Каландра, Греция
Квартира 4 спальни
Каландра, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 80 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Дуплекс расп…
€ 100,000
Квартира 2 спальни в Kriopigi, Греция
Квартира 2 спальни
Kriopigi, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Квартира р…
€ 140,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийная единица Халкидики, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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