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Виллы с бассейном в Халкис, Греция

Эретрия
3
Аливерион
1
Амаринтос
1
Дросья
1
Неа-Палатия
1
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13 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Сикамино, Греция
Вилла 4 спальни
Сикамино, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Вилла 5 спален в demos chalkideon, Греция
Вилла 5 спален
demos chalkideon, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной сп…
Вилла 5 спален в Агиос Лукас, Греция
Вилла 5 спален
Агиос Лукас, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 525,000
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одной…
Вилла 6 спален в Эретрия, Греция
Вилла 6 спален
Эретрия, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 920,000
Продается 3-этажная вилла площадью 446 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
Вилла 2 спальни в Магула, Греция
Вилла 2 спальни
Магула, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной сп…
Вилла 6 спален в Theologos, Греция
Вилла 6 спален
Theologos, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 3-этажная вилла площадью 580 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 3 с…
Вилла 8 спален в Магула, Греция
Вилла 8 спален
Магула, Греция
13 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из гости…
Вилла 3 спальни в Паралия Авлида, Греция
Вилла 3 спальни
Паралия Авлида, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 335 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Вилла 1 комната в Theologos, Греция
Вилла 1 комната
Theologos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 680,000
Продается вилла площадью 300 кв.м в центральной Греции. У объекта есть солнечные батареи для…
Вилла 3 спальни в Theologos, Греция
Вилла 3 спальни
Theologos, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из одн…
Вилла 6 спален в Theologos, Греция
Вилла 6 спален
Theologos, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 780,000
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
Вилла 6 спален в Панорама, Греция
Вилла 6 спален
Панорама, Греция
8 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,650,000
Продается 4-этажная вилла площадью 910 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Вилла 2 спальни в Сикамино, Греция
Вилла 2 спальни
Сикамино, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 298 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной душево…

Параметры недвижимости в Халкис, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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