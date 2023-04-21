ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Фессалии и Центральной Греции
периферия Центральная Греция
demos chalkideon
Студии
Квартиры-студии с бассейном в Халкис, Греция
Неа-Палатия
1
Студия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коттедж 2 спальни
Skotino, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 37,323
Продается старый дом 110 кв.м. в поселке Скотино, рядом с Гувес, на Крите Дом имеет двор и с…
Квартира 3 комнаты
периферия Пелопоннес, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
130 м²
Цена по запросу
Property Code: 111 - Maisonette FOR SALE in Nafplio Lefkakia for €200.000 . This 130 sq. m. …
Квартира 3 спальни
Никити, Греция
4 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 258,775
Продается квартира площадью 90 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Квартира расп…
Дом 6 спален
Polychrono, Греция
4 ванных комнат
235 м²
€ 1,200,000
Вилла расположена в окрестностях деревни Полихроно, всего в 50 метрах от большого песчаного …
Квартира 4 спальни
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
2 ванных комнат
250 м²
€ 685,000
Код недвижимости: HPS3804 - Мезонет НА ПРОДАЖУ в Panorama Synoikismos Nomou 751 для € 685.00…
Вилла 4 спальни
Гувья, Греция
7 Количество комнат
5 ванных комнат
436 м²
3/3 Этаж
€ 2,700,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Афины, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
€ 150,000
Продается квартира в районе Кипсели общей площадью 110 кв.м. Квартира расположена на 2-м эта…
Дом 1 комната
Municipality of Athens, Греция
1 Количество комнат
400 м²
Количество этажей 1
€ 369,454
Предлагается на продажу таунхаус площадью 400 кв.м. расположенный на участке площадью 2.000 …
Таунхаус 3 спальни
Polychrono, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 228,917
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Таyнхаус р…
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 253,799
Продается квартира площадью 92 кв.м в Салониках. Квартира расположена на четвертом этаже и с…
Дом 11 спален
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
12 Количество комнат
550 м²
€ 3,195,279
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из 2 спал…
Квартира 3 спальни
периферия Центральная Македония, Греция
4 Количество комнат
157 м²
2/1 Этаж
€ 599,115
Продается квартира площадью 157 кв.м в Салониках. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Параметры недвижимости в Халкис, Греция
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты