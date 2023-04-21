Коттедж 2 спальни Skotino, Греция 3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1

€ 37,323

Продается старый дом 110 кв.м. в поселке Скотино, рядом с Гувес, на Крите Дом имеет двор и с…