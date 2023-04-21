Вилла 1 комната Оропос, Греция 1 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1

€ 1,094,819

Предлагается к продаже Вилла, состоящая из 3 домовКаждый дом имеет 3 уровня и состоит из 1 г…