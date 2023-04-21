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Коттеджи с бассейном в Халкис, Греция

Неа-Палатия
17
Эретрия
11
Амаринтос
4
Неа-Артаки
2
Василикон
1
Вати
1
Дросья
1
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2 объекта найдено
Коттедж в Оропос, Греция
Коттедж
Оропос, Греция
600 м²
€ 220,000
For Sale -- Residential Detached house  -- East Attica: Oropos 600 Sq.m., Ground floor Floor…
Коттедж 4 спальни в Паралия Авлида, Греция
Коттедж 4 спальни
Паралия Авлида, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 316 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из гос…

Параметры недвижимости в Халкис, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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