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Коттеджи в Халкис, Греция

Неа-Палатия
17
Эретрия
11
Амаринтос
4
Неа-Артаки
2
Василикон
1
Вати
1
Дросья
1
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73 объекта найдено
Коттедж 4 спальни в Маркопуло Оропу, Греция
Коттедж 4 спальни
Маркопуло Оропу, Греция
1 ванных комнат 120 м²
€ 130,000
For Sale -- Residential Detached house  -- East Attica: Markopoulo Oropou 120 Sq.m., 4 Bedro…
Коттедж 3 комнаты в Эретрия, Греция
Коттедж 3 комнаты
Эретрия, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 168,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 98 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мор…
Коттедж 3 спальни в Оропос, Греция
Коттедж 3 спальни
Оропос, Греция
1 ванных комнат 210 м²
€ 285,000
Oropos northeast of Athens 35klm, Alonia area, nesr the sea, detached house of 210 sq.m. on …
Коттедж 2 спальни в Фарос, Греция
Коттедж 2 спальни
Фарос, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
Коттедж 6 спален в Маркопуло Оропу, Греция
Коттедж 6 спален
Маркопуло Оропу, Греция
5 ванных комнат 260 м²
€ 300,000
Oropos north of Athens city of Halkoutsi: Detached house of 260sq.m. on a plot of 600 sq.m. …
Коттедж в Оропос, Греция
Коттедж
Оропос, Греция
600 м²
€ 220,000
For Sale -- Residential Detached house  -- East Attica: Oropos 600 Sq.m., Ground floor Floor…
Коттедж 8 спален в Каламос, Греция
Коттедж 8 спален
Каламос, Греция
11 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 369 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
Коттедж 4 спальни в Неа Политеа, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа Политеа, Греция
420 м²
€ 120,000
Коттедж 2 спальни в Маркопуло Оропу, Греция
Коттедж 2 спальни
Маркопуло Оропу, Греция
1 ванных комнат 85 м²
€ 120,000
Oropos north-east of Athens Halkoutsi area, detached house of 85sq.m. on a plot of 300 sq.m.…
Коттедж 4 спальни в Малаконта, Греция
Коттедж 4 спальни
Малаконта, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 365,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
Коттедж 1 спальня в Халкуцион, Греция
Коттедж 1 спальня
Халкуцион, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 115,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одно…
Коттедж 1 комната в Халкуцион, Греция
Коттедж 1 комната
Халкуцион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 125 кв.м в Аттике. У объекта есть камин, кондиционер, т…
Коттедж 6 спален в Ритсона, Греция
Коттедж 6 спален
Ритсона, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 265,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 3 спальни в Agii Apostoli, Греция
Коттедж 3 спальни
Agii Apostoli, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 137 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 6 спален в Скала Оропу, Греция
Коттедж 6 спален
Скала Оропу, Греция
9 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 2 спальни в Сета, Греция
Коттедж 2 спальни
Сета, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 1
€ 108,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных …
Коттедж 2 спальни в Пилион, Греция
Коттедж 2 спальни
Пилион, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных …
Коттедж 4 спальни в Магула, Греция
Коттедж 4 спальни
Магула, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 360,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Первы…
Коттедж 10 спален в Сета, Греция
Коттедж 10 спален
Сета, Греция
14 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 4 спал…
Коттедж 2 спальни в Лукисия, Греция
Коттедж 2 спальни
Лукисия, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 275,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 89 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостино…
Коттедж 5 спален в Ано Вафия, Греция
Коттедж 5 спален
Ано Вафия, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 с…
Коттедж 3 спальни в Сета, Греция
Коттедж 3 спальни
Сета, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из Второй…
Коттедж 1 комната в Вати, Греция
Коттедж 1 комната
Вати, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Коттедж находится в стадии строительства. Состоит из трех этажей, два первых этажа по 192 кв…
Коттедж 3 спальни в Гимно, Греция
Коттедж 3 спальни
Гимно, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одн…
Коттедж 3 спальни в Сета, Греция
Коттедж 3 спальни
Сета, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 255,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одн…
Коттедж 4 спальни в Скала Оропу, Греция
Коттедж 4 спальни
Скала Оропу, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 4 спальных комнат…
Коттедж 2 спальни в Эретрия, Греция
Коттедж 2 спальни
Эретрия, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
Коттедж 2 спальни в Магула, Греция
Коттедж 2 спальни
Магула, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
Коттедж 2 спальни в Неа-Артаки, Греция
Коттедж 2 спальни
Неа-Артаки, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 87 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных …
Коттедж 4 спальни в Маникия, Греция
Коттедж 4 спальни
Маникия, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 210 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…

Параметры недвижимости в Халкис, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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