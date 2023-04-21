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  6. Квартиры

Квартиры с видом на горы в Халкис, Греция

Неа-Палатия
5
Неа-Артаки
2
Аливерион
1
Амаринтос
1
Василикон
1
Псахна
1
Эретрия
1
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8 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Псахна, Греция
Квартира 2 спальни
Псахна, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 85,000
Продается квартира площадью 101 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на третьем этаже …
Квартира 4 спальни в Лимни, Греция
Квартира 4 спальни
Лимни, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 140,000
Продается квартира площадью 143 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на втором этаже и…
Квартира 1 комната в Сета, Греция
Квартира 1 комната
Сета, Греция
1 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 28,000
Продается квартира площадью 50 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на втором этаже и …
Квартира 2 спальни в Сета, Греция
Квартира 2 спальни
Сета, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается квартира площадью 63 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на первом этаже и …
Квартира 1 комната в Эретрия, Греция
Квартира 1 комната
Эретрия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 82,000
Предлагается на продажу квартира в районе Эрэтрия, на острове Евия. Квартира находятся в 100…
Квартира 2 спальни в Неа-Палатия, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Палатия, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 136,000
Продается квартира площадью 65 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
Квартира 1 спальня в Халкуцион, Греция
Квартира 1 спальня
Халкуцион, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 53,000
Продается квартира площадью 56 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
Квартира 2 спальни в Неа-Артаки, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Артаки, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 210,000
Продается квартира площадью 92 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на третьем этаже и…

Параметры недвижимости в Халкис, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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