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Купить шале с бассейном в Греции

в Лариса
105
в demos aristotele
87
в Ханья
104
в The municipality Nea Propontida
101
в Thessaloniki Municipal Unit
14
в Ретимнон
76
в Лептокарья
68
в Иерисос
53
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2 объекта найдено
Шале 12 спаленв Каландра, Греция
Шале 12 спален
Каландра, Греция
12 Количество комнат 500 м² -1 Этаж
€ 2,500,000
Poseidi ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 12 Cпальни, 1 Кухня 1 Ванная 1 WC Площадь: 500 m2, Цоколь эт…
Шале 10 спаленв Неа-Каликратия, Греция
Шале 10 спален
Неа-Каликратия, Греция
10 Количество комнат 370 м² -1 Этаж
€ 950,000
Nea Kallikrateia ПРОДАЁТСЯ Жилое здание 10 Cпальни, 7 Кухня 10 Ванная Площадь: 370 m2, Цок…

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