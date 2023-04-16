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Купить вилла в Chalcedon, Греция

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5 объектов найдено
Вилла 5 комнатв Anchialos, Греция
Вилла 5 комнат
Anchialos, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 3
€ 550,000
ВНИМАНИЕ СКИДКА!!! Продается трехуровневая вилла площадью 317 кв.м в городе Салоники. Цоколь…
Вилла 10 комнатв Anchialos, Греция
Вилла 10 комнат
Anchialos, Греция
10 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,900,000
Предлагаем Вашему вниманию великолепную меблированную виллу в пешей доступности от моря. Мес…
Вилла 8 комнатв Anchialos, Греция
Вилла 8 комнат
Anchialos, Греция
8 Количество комнат Количество этажей 3
€ 1,500,000
Продается прекрасная вилла в пригороде г. Салоники с очень красивым видом на Термический зал…
Вилла 1 комнатав Anchialos, Греция
Вилла 1 комната
Anchialos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 2,100,000
Продаётся вилла в пригороде Салоник. Вилла состоит из трёх этажей. На первом этаже расположе…
Вилла 10 комнатв Anchialos, Греция
Вилла 10 комнат
Anchialos, Греция
10 Количество комнат Количество этажей 3
€ 1,700,000
Предлагаем Вашему вниманию роскошную виллу в пригороде Салоник. Площадь трёхуровневой виллы …
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