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Купить таунхаус в Chalcedon, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 5 комнатв Anchialos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Anchialos, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 3
€ 160,000
Предлагаем новые, трехуровневые таунхаусы в пригороде северной столицы Греции. Каждый дом им…
Таунхаус 4 комнатыв Anchialos, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Anchialos, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 3
€ 150,000
Продается таунхаус в пригороде г. Салоники. Площадь трехэтажного дома составляет 205 кв.м. Ц…
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